JJ昨在廈門開唱。（JFJ Productions提供）

JJ昨在廈門開唱。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）的「聖所2.0」巡迴演唱會20日在廈門開唱，當地一整天雷暴雨不斷，開唱前兩小時天空突然放晴，廈門體育中心擠滿近3萬名觀眾；第一次在廈門舉辦個唱的JJ，開場沒多久就表示：「這個我從來沒有講過，自己的祖籍是廈門同安。」原來新加坡有四分之三華人，且大多是福建省移民的後代，JJ開心地說：「這一次算是回家了！」

JJ解釋自己的祖先是從廈門到小金門落腳，2年多前他曾跟著林爸爸到廈門尋親成功，聽當地親戚們說，原來JJ的曾祖母祖籍來自泉州安溪，因此JJ昨晚感性地對著全場觀眾大喊：「我們下次把演唱會帶到泉州去好不好？」感慨：「回家的路很長、很難，但，我繼續！」隨後獻唱〈我繼續〉，氣氛感人。

演出時，現場一度飄起小雨，JJ擔心地說：「謝謝你們冒著雨來來看我的演唱會，會不會冷啊？不要著涼啊！」初次來到福建，JJ特地準備驚喜，請出這幾年陪在他身邊一起打拚的3位圈外好友兄弟，一起演唱「茄子蛋」的台語歌〈浪子回頭〉，全場觀眾跟著大合唱掀演唱會高潮，節目尾聲，JJ帶著滿場觀眾齊唱生日歌，為昨天生日的林爸爸慶生。

(中時 )