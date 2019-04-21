邵雨薇今在西門町辦新專輯預購見面會。（寬宏藝術／Kham Music提供）

邵雨薇今在西門町辦新專輯預購見面會。（寬宏藝術／Kham Music提供）

邵雨薇21日在西門町舉辦《微雨》專輯預購見面會，因戲結緣的好友吳思賢（小樂）現身送玫瑰花祝福，當場爆料邵雨薇的歌唱技巧，得喝點酒微醺才會唱得更好；事後受訪聊起此事，邵雨薇大方承認酒精可以幫助自己放鬆心情，還自爆酒醉時會站上桌子跳舞，與她平時柔弱文靜模樣截然不同。

邵雨薇錄音期間曾陷入低潮，都是小樂不斷陪伴、給予支持力量，她說：「他通常不會教我什麼，倒是常常用自己過來人的身份安慰我，讓我知道現在所擁有的一切，是很幸福的！」小樂則說：「雨薇跟我在工作上有點像，她是一個很認真很認真、把工作責任攬在自己身上的人。」

首張專輯一推出即獲好評，邵雨薇自認是唱片新人，今對於跨界歌壇後的第一場公開活動相當緊張，加上前幾天工作太忙導致喉嚨發炎腫疼，活動上她頻頻發抖，公開演唱〈微雨〉壓力不小，直呼：「非常、非常、非常緊張，胃都痛了！緊張的不只是唱歌，還要以歌手的樣子、想法跟大家見面，不再是以前演戲時，以劇中角色的樣子，這次要完全做自己。」

(中時 )