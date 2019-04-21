夯劇《我們與惡的距離》紅遍兩岸，創造職人劇的新風潮，隨著《與惡》結束，緊接在五月由金鐘影后天心主演的《最佳利益》即將上檔，再掀新一波職人劇風潮。該劇找來天心、溫昇豪、鍾承翰主演，但沒想到笑場王竟然是她！
《最佳利益》接棒《與惡》職人劇風潮，主軸為講述一群懷抱公平正義的菜鳥律師，在五個月的實習期間所歷經的血戰實錄，故事以法律個案的方式推進，藉由案件的鋪排與相扣，演繹出律師們的工作樣貌與出庭風采，也透過一群菜鳥律師的相互較勁，呈現出律師事務所的冷暖遭遇，與台灣法律及社會現況。
《中時電子報》近日特別專訪到女主角天心，她在劇中飾演律師方箏，秉持「成案至上」原則的「訴訟快手」。只追求效率、成功率，認為只有爭取到當事人的最佳利益才是完全勝訴，在劇中展現霸氣及冷漠的天心，自曝自己其實是劇組最常笑場的人。
原因是跟她對戲的演員們太有趣，她舉出夏靖庭就是她常笑場的主因，擔任律師事務所老闆的夏靖庭平時個性有些任性、瘋癲，像嘻嘻哈哈的大叔，但遇到正經事，卻會意外流露出智慧、一針見血，不過在他嘻嘻哈哈時，就容易讓嚴肅的方箏律師破功。
天心舉出兩位對戲的男主角鍾承翰與溫昇豪也讓她過足戲癮、印象深刻。特別有印象是鍾承翰有一場對她大吼的戲，認真地模樣讓她十分入戲。不過天然呆的天心，也自曝自己和鍾承翰的尷尬糗事，他們全程拍了將近五個月的時間，有次天心在對戲時突然看著鍾承翰問，「你叫甚麼名子（劇中名）？」。讓鍾承翰大傻眼地說「我們不是拍了好幾個月了嗎」，十分有趣。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。