夯劇《我們與惡的距離》紅遍兩岸，創造職人劇的新風潮，隨著《與惡》結束，緊接在五月由金鐘影后天心主演的《最佳利益》即將上檔，再掀新一波職人劇風潮。該劇找來天心、溫昇豪、鍾承翰主演，但沒想到笑場王竟然是她！

天心自曝自己就是《最佳利益》劇組的笑場王，全因劇組太歡樂。（圖／記者廖映翔攝）

《最佳利益》接棒《與惡》職人劇風潮，主軸為講述一群懷抱公平正義的菜鳥律師，在五個月的實習期間所歷經的血戰實錄，故事以法律個案的方式推進，藉由案件的鋪排與相扣，演繹出律師們的工作樣貌與出庭風采，也透過一群菜鳥律師的相互較勁，呈現出律師事務所的冷暖遭遇，與台灣法律及社會現況。

在《最佳利益》中，溫昇豪（左）飾演檢察官，與天心（右）飾演的律師合演夫妻。（圖／中天提供）

《中時電子報》近日特別專訪到女主角天心，她在劇中飾演律師方箏，秉持「成案至上」原則的「訴訟快手」。只追求效率、成功率，認為只有爭取到當事人的最佳利益才是完全勝訴，在劇中展現霸氣及冷漠的天心，自曝自己其實是劇組最常笑場的人。

劇中天心飾演嚴肅、只追求效率、成功率的律師，與戲外可愛的她相差甚遠。（圖／記者廖映翔攝）

原因是跟她對戲的演員們太有趣，她舉出夏靖庭就是她常笑場的主因，擔任律師事務所老闆的夏靖庭平時個性有些任性、瘋癲，像嘻嘻哈哈的大叔，但遇到正經事，卻會意外流露出智慧、一針見血，不過在他嘻嘻哈哈時，就容易讓嚴肅的方箏律師破功。

天心（右）、鍾承翰（左）劇中上演老鳥律師與菜鳥律師的對立，但天心自曝曾拍戲拍一拍忘記鍾承翰劇中的名子。（圖／中天提供）

天心舉出兩位對戲的男主角鍾承翰與溫昇豪也讓她過足戲癮、印象深刻。特別有印象是鍾承翰有一場對她大吼的戲，認真地模樣讓她十分入戲。不過天然呆的天心，也自曝自己和鍾承翰的尷尬糗事，他們全程拍了將近五個月的時間，有次天心在對戲時突然看著鍾承翰問，「你叫甚麼名子（劇中名）？」。讓鍾承翰大傻眼地說「我們不是拍了好幾個月了嗎」，十分有趣。

《最佳利益》將在華視5月5日首播，中天娛樂台5月11日起每週六晚間10點播出。

(中時電子報)