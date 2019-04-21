楊丞琳20日在日本舉辦見面會。（樹與天空提供）

楊丞琳20日在日本舉辦見面會。（樹與天空提供）

楊丞琳20日在日本舉辦《荼蘼》粉絲見面會，吸引近千人到場，活動上最令她感動的，是不少粉絲用苦練的中文和她問候、互動，「很開心可以影響他們學習中文，他們用我最熟悉的語言表達他們對我的愛，可以感覺得到，他們不知道練習幾次，才可以在這短短的簽名秒數裡，流暢地說出想要對我說的感覺」。

這場見面會最讓楊丞琳感到意外的是「男粉絲變多了」！她笑說：「從我出道以來，大家都以為我男粉絲比較多，殊不知我的女粉多年來都多過男粉耶。」活動上細數後發現，現場男粉絲超過一半，讓她一度不敢相信：「非常驚訝也非常不習慣，好奇他們是從什麼時候開始喜歡我的，我從來不知道我有這麼多男性粉絲耶。」

她此行多留幾天度假，與王心凌、李佳穎及楊欣等好友逛街、吃喝，日前還在社群網站分享姊妹淘開心吃燒肉的影片；由於演唱會「青春住了誰」重啟首站將於5月4日在澳門開唱，楊丞琳在口腹之慾與完美身型兩者中「天人交戰」，她笑喊自己不爭氣，「運動、瘦身等收假再說了」。

(中時 )