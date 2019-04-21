從台北三重到苗栗後龍進香的44歲林姓男子21日下午5時許，突然在附近陸橋爬上3公尺高的鐵網一躍而下，摔落在國道3號苗栗大山北上路段，頭部重創，當場失去生命跡象，案發原因有待警方調查。

同行團員表示，為期2天1夜的南下進香，21日下午參拜完苗栗將北返。不料林姓男子在陸橋中央停下腳步，突然快速爬上鐵絲圍籬跳下，一旁目擊民眾說，根本來不及抓他！

林男從近10公尺高的陸橋一躍而下，摔落在國道3號北上125公里苗栗大山路段，頭部重創，血染高速公路，當場失去生命跡象，同行團員也不清楚林男跳橋原因。林男未遭來車撞及，但自後龍交流道北上路段回堵5、6公里，至於案發原因有待警方進一步釐清。

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(中時 )