現今的生活中，兩性交往是很常見的。男孩和女孩，一旦成年會自動愛上異性。但是交往過程中的「肢體語言」，往往就能看出彼此喜歡的程度，像普通交往的男女朋友之間，男人的頭和女人的腰是不可「侵犯」碰觸的地方，一旦摸到了「雷區」，可能從此要掰掰了！

大陸《微信》兩性之間，最近有一篇男女交往的禁忌夯文，就提到說，雖人處處有「地雷」，有「紅線」，但是身為男孩子有勇氣去碰觸交往女孩子的三個「禁區」，就表示她對你有好感，可以再進一步交往了。

1.她的手

一個女人可以給你一個又一個的輕拍，或者你可以無意中摸到一個女人的手。女人不會介意，你去抓住她的手。

男女之間即使關係很好，但是假如她只是把你當作異性的好朋友時，一個女人是無法忍受你一次又一個的輕拍、或是無意中去摸她的手，因為男人的這些「小動作」會讓她感到「不舒服」，甚至覺得被吃豆腐般的「噁心」。

相反，如果一個女人讓你牽著她的手，甚至她喜歡你撫摸她的手，那就表示她真的很喜歡你。對她來說，一個男人牽著她的手，可給女人想要戀愛的感覺。

一個男人牽著她的手，可給女人想要戀愛的感覺。（示意圖/PEXELS)

2.她的耳朵

在大多數情況下，女人的耳朵屬於敏感區域，女人不會輕易讓男人碰觸她的耳朵，除非你是耳鼻喉科醫生。只要女人不介意你撫摸她的耳朵，就表示她已經喜歡上你了，她也喜歡你撫摸她的耳朵，這時女人雖然嘴裡會叫你「惡棍」，她真的很想被感動。

3.她的臉

不是每個人都能摸到女人的臉。當她小的時候，她的父母可以摸她的臉。當她長大後，她的父母無權觸摸她的臉。一個正常的異性朋友觸摸到一個女人的臉，她可能會立刻「變臉」轉身離去，因為她連父母都不允許了，更不用說只是普通的朋友。

如果你壯膽伸手觸摸她的臉，而這個女人沒有表現出憤怒，那恭喜你了，因為她真的很喜歡你。只有你有權摸她的臉，她才願意讓你摸。總之，女人只要讓你摸她的臉，男人要抓住機會了！

不是每個人都能摸到女人的臉，甚至連父母都不允許。（示意圖/達志影像/shutterstock提供

(中時電子報)