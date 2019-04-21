台南市議會許又仁等多位議員近來積極發動連署，要求台南市政府比照其他五都，編列鄰長工作交通補助，不到一個月時間，全市各區鄰長紛紛響應連署，為反映基層鄰長心聲，明天下午將有來自全市各區里鄰長前往市議會公布連署，並向市議會提出請願。對此，台南市長黃偉哲表示，發放津貼雖可做人情，但卻會增加台南下一代子孫財務負擔，應三思而後行。

許又仁表示，南市里鄰整併後減少103里、5070鄰，經常門預算節省約2億2000萬元，市府當初推動里鄰整併目的，既然是為了讓每個里鄰服務戶數平均化，各里鄰服務戶數也增加，就必須增加相關配套措施，思考提升鄰長在社會安全網的角色定位，發揮更大功能。

面對議員尋求連署，黃偉哲表示不排除以民調方式呈現民意，許又仁說，以每人每月1000元計算，9660鄰1年預算只有1億多，何必大費周章舉辦民調或公投？市府應該謹慎思考使用民調的方式。

黃偉哲表示，鄰長很辛苦，如果要發放津貼，那也有很多義務職，包括義警、義消及志工、巡守隊，如果都要比照，對市庫負擔大，也失去志工的意義，相信絕大多數台南市鄰長也體認到這是無給職榮譽職，如果用2000元津貼來衡量，有點陷鄰長於不義。

民政局表示，以台南市全市9660鄰計算，若每月補助鄰長交通費2000元，1年將耗費2億3200萬元預算。

(中時 )