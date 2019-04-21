網路叫車平台自救會今日號召萬人至總統府前抗議。（自救會提供）

交通部2月底預告修正《汽車運輸業管理規則》，其中「小客車租賃業需以1小時作為收費標準」等同阻斷Uber與租賃業的合作，網路叫車平台自救會今日號召萬人至總統府前抗議。對此交通部回應，Uber是「穿著租賃車的外衣、作著計程車的生意」，因此才會修法落實分業管理，也將協助Uber駕駛轉入計程車繼續提供載客服務。

交通部表示，2017年Uber與租賃車合作，重回台灣市場，承諾「以合法『租賃業者為營業主體』、Uber公司提供派遣技術方式」，然而Uber與小客車租賃業者合作以來，從廣告促銷、招募駕駛並媒合靠租賃車行、媒合車輛提供即時派遣載客服務、提供乘車優惠、乘車費用定價等，都是由Uber主導決定。

交通部指出，更有駕駛向租賃車行按月租車接受Uber派遣外駛攬客，此模式如同「穿著租賃車的外衣、作著計程車的生意」，已非Uber當初所承諾的營業方式。

交通部表示，由於Uber以租賃車提供即時派遣載客服務、離峰以低於計程車運價搶客，更有租賃車在熱點排班等候派遣，且車輛無限制成長，造成與計程車客運業市場重疊，確已造成不公平競爭，扭曲小客車營業市場秩序，因此才會修法落實分業管理，讓小客車租賃業、計程車客運業，回歸原有的營業本質，強調政府有責任維護業者之間的公平競爭。

而受影響的駕駛，交通部將輔導其轉入多元化計程車。駕駛考執業登記證可繼續開Uber Taxi，生計不受影響；車輛掛計程車車牌，可保持原貌，不須換黃色，繼續提供「類Uber、合乎國內法令規定」之運輸服務。

另外目前計程車空車額可完全吸納現有1萬部Uber租賃車，交通部也會協調計程車客運業界公會，協助Uber駕駛轉入計程車繼續提供載客服務。

(中時 )