有家長在網路貼文指出自己的孩子受傷血流不止，當時路上到處堵車，於是到警局求助，希望警方協助開道，但警方回應表示兩組巡邏警網正在轄區處理案件，考量會耽誤就診，建議通知救護車送醫，但家長無法接受，上網抱怨事情經過，楊梅分局對此表示遺憾，並祝受傷孩童早日康復。

有家長上網貼文指出自己孩子在家門口跌倒受傷，撞傷頭部血流不止，帶著孩子趕進到警局求助，未料進到警所後，男警正在接電話、女警聽完敍述不知所措，另一名穿著便服推測應是警察的男性則說幫忙叫救護車，並表示警車不是這樣用的，後來女警回覆幫忙叫救護車，說無法協助開道。

該名家長稱若能等救護車就會自行打電話，只是孩子一直在流血、否則就不會麻煩警察，最後只能一路閃閃光燈、按喇叭，請求其他用路人讓道，自己送小孩到醫院去，文末感謝當時讓行的駕駛們。

針對民眾質疑楊梅派出所警方未協助開道一事，楊梅分局回應指出，因事發當時該所2組巡邏警網正在轄區處理其他案件，考量呼叫返所再協助開道可能延誤傷者就醫，故建議通知救護車送醫，讓傷者家屬產生誤解深感遺憾，可體諒家屬當下的心情，希望未來能持續證明警方服務熱忱，祝受傷的孩童早日康復。

(中時 )