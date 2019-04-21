關注客家的語言、文化、產業、婦幼及青年等議題的立委蔣絜安從政表現獲認可，由財團法人廿一世紀基金會成立的國會監督團體「口袋國會」公布立法院第9屆第6會期立委評選結果，蔣絜安獲得整體多元表現優異以及內政委員會優質立委「雙料優質委員」的榮耀肯定。

蔣絜安在擔任新科立法委員的第1會期，在113席立委中被評鑑為全院整體多元表現優異立委，總共只有7席立委獲選，同時也是內政委員會優質立委。蔣絜安對於口袋國會的評鑑肯定表示開心，她強調雖然就任至今僅10個月，不像其他委員有完整的4年任期，但是做為客家專業立委不敢懈怠，努力問政立法。

笑稱自己是「菜鳥立委」的蔣絜安表示，第1個會期就獲得「雙料優質委員」的榮耀肯定，開心又感動，未來她會繼續帶著客家族群的硬頸堅毅精神，在國會繼續「煞猛打拚」，還要「一本初心、不忘初衷」。

蔣絜安擔任民進黨不分區立法委員北部客家的代表後，致力於奠定客家法制建設，完成《國家語言發展法》的立法，明定客語為國家語言之一外，作為客家族群代表，2018年3讀通過《財團法人客家公共傳播基金會設置條例》，蔣絜安更是立法院唯一提出法案版本的立委，藉以保障客家族群的媒體近用權。

蔣絜安表示，日前已提出「師資培育法第5條及第14條條文修正草案」，設立公費生制度，來解決長期客語師資不足的問題，同時也讓有志投入客語教學的學生能確保工作機會與出路，期望這個草案也能在本會期順利3讀。

(中時 )