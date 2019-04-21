星座專家許睿光老師的下週星座看點公開，太陽走入了金牛座，因此連帶土象星座包括處女及魔羯都會感覺到財運變好、事業變旺，且貴人運很強，也會感覺到比較有自信。而守護感情與人際關係的金星從雙魚走到了牡羊，同為火象星座的射手與獅子也會受其影響，因而有桃花朵朵的感覺，並且在財務方面會有比較順利的跡象。

下禮拜還有一個重要的天象大家都要注意，就是海王星跟火星的四分相位，這會讓人變得容易被慾望所迷惑，以至於做出一些糊裡糊塗的事，嚴重者甚至會搞到自己名聲敗壞，也可能會因為別人做了奇怪的事情連累到自己，這段時間要遠離所有危險的人事物並提高警覺，免得讓自己陷入麻煩囉。

運勢大旺：

●金牛 ♉️ 能量爆棚 信心滿滿

●牡羊 ♈️ 輕鬆愉快 四處放電

●獅子 ♌️ 海外桃花 異地運旺

●天秤 ♎️ 行動力強 展現力量

運勢平穩：

●水瓶 ♒️ 人際和諧 左右逢源

●天蠍 ♏️ 職場生活 幸福愉快

●處女 ♍️ 海外機運 自我成長

●巨蟹 ♋️ 人際走旺 職場受寵

要注意：

●魔羯 ♑️ 事業發光 但要修復過去

●雙子 ♊️ 想法不同 溝通捍衛

●射手 ♐️ 自以為是 恐惹是非

●雙魚 ♓️ 感情財務 加強理性

💛加碼💛

財運最旺：雙魚 ♓️

桃花最旺：牡羊 ♈️

事業最旺：金牛 ♉️

睿光談星座 2019/04/20~04/26 每週星座運勢

(中時電子報)