星座專家許睿光老師的下週星座看點公開，太陽走入了金牛座，因此連帶土象星座包括處女及魔羯都會感覺到財運變好、事業變旺，且貴人運很強，也會感覺到比較有自信。而守護感情與人際關係的金星從雙魚走到了牡羊，同為火象星座的射手與獅子也會受其影響，因而有桃花朵朵的感覺，並且在財務方面會有比較順利的跡象。
下禮拜還有一個重要的天象大家都要注意，就是海王星跟火星的四分相位，這會讓人變得容易被慾望所迷惑，以至於做出一些糊裡糊塗的事，嚴重者甚至會搞到自己名聲敗壞，也可能會因為別人做了奇怪的事情連累到自己，這段時間要遠離所有危險的人事物並提高警覺，免得讓自己陷入麻煩囉。
運勢大旺：
●金牛 ♉️ 能量爆棚 信心滿滿
●牡羊 ♈️ 輕鬆愉快 四處放電
●獅子 ♌️ 海外桃花 異地運旺
●天秤 ♎️ 行動力強 展現力量
運勢平穩：
●水瓶 ♒️ 人際和諧 左右逢源
●天蠍 ♏️ 職場生活 幸福愉快
●處女 ♍️ 海外機運 自我成長
●巨蟹 ♋️ 人際走旺 職場受寵
要注意：
●魔羯 ♑️ 事業發光 但要修復過去
●雙子 ♊️ 想法不同 溝通捍衛
●射手 ♐️ 自以為是 恐惹是非
●雙魚 ♓️ 感情財務 加強理性
💛加碼💛
財運最旺：雙魚 ♓️
桃花最旺：牡羊 ♈️
事業最旺：金牛 ♉️
(中時電子報)
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