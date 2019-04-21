英國泰晤士報報導，由於成本限制，英國陸軍的主力戰車挑戰者2式( Challenger 2)227輛中，僅有148輛進行升級改裝，未升級的戰車將當作備用零件。也就是說，英國陸軍主戰車數量將裁減三分之一。

這一計畫令許多軍事專家感到​​震驚，他們對削減英國戰車數量的計劃表示擔憂。與俄羅斯相比，未來英國陸軍的戰車數量將減少87倍。

雖然英國在歷史上從不是陸軍以為主的國家，但是在冷戰時期，英國的戰車曾經獨領風騷，包括百夫長戰車、酋長式戰車、維克斯戰車，以及挑戰者1式、2式，在1991年，英國陸軍的主戰車數達到800輛，相當的強大。然而在冷戰結束後的十年中，英國停止了戰車的生產，戰車部隊大幅度裁撤。

挑戰者2式是一款重裝甲、高機動的主力戰車，它的查布漢複合裝甲(Chobham Armour)是公認防護力最好的裝甲，120公釐/55倍徑的L3線膛砲具有擊破硬目標的穿甲力和打擊軟目標的高爆效果，可以在高強度衝突、反叛亂和維和任務中表現出色，它的次要武器是7.62公釐同軸機槍，及7.62公釐通用機槍。

英國戰車有一個特殊的傳統，就是車載加熱器，用於燒熱水泡茶，從酋長式戰開始就有設計，挑戰者2式同樣具備。

挑戰者2式比較大的缺點是動力，1200匹馬力的柴油機來推動62噸的戰車顯得勉強，使它的極速僅有60公里/小時，北約的其他戰車，包括M1、豹2，極速都在70公里/小時以上。

(中時電子報)