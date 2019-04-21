桃園市養殖漁業已有百年歷史文化，埤塘養殖建立的活魚產業鏈提供北部活魚市場與石門活魚有穩定貨源，由於農田水利法規定埤塘不得養殖魚類，不少漁民憂心供應鏈鍛鍊，21日成立桃園市養殖漁業發展協會，希望成為公部門與漁民之間的溝通橋樑，爭取埤塘養殖合法化。

楊梅、新屋一帶埤塘魚池被被監察院發現依規定埤塘不得養殖水產物，農委會於是在今年2月13日發函，要求魚介承購人在今年3月15日前拆除飼料桶和水車。農委會3月中函文給市府，希望政府盡速完成草案往立院審查，協助業者合法養殖。水利署也函文給桃園市養殖漁業發展協會籌備處，據監察院調查「農田水利會之灌溉事業設施範圍畫定公告」進行檢討，預計年底前完成。

為成為政府與地方漁民的溝通窗口，漁民們也擔心明年大選後無法完成爭取埤塘養殖合理化訴求，21日成立桃園市養殖漁業發展協會，共有近百名產業相關人員加入。發起人兼理事長胡榕展指出，在海洋資源枯竭的情況下，養殖漁業將是未來趨勢，平價且新鮮的養殖活魚可以減少海魚的需求量。

「比起魚塭養殖，埤塘養殖更符合生態養殖。」胡榕展表示，埤塘養殖密度較低且多樣性混養，自成生態系水質可維持清潔，再者桃園離北部消費市場近，運輸成本低，地生產在地消費更符合低碳飲食，對自然環境相對友善。

出席協會成立大會的嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢也指出，由於埤塘養殖等待合法化，目前養殖業者無養殖執照也無養殖登記，且水利法限制埤塘跟水圳不應被畫上等號。目前台灣的肉類僅有魚類可出口，郭建賢希望能夠把餅做大，做出台灣養殖魚出口的口碑。

(中時 )