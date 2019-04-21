市府環保局於農博基地舉辦「蛋咧！揪伙來去農博」，結合2019世界地球日與復活節主題，舉辦尋找彩蛋的活動，以活動推廣「與野共生」、「尊重自然」的環保理念，產生新的生活態度，減少對大自然的剝削，從而讓再生利用、永續循環的融入市民朋友的生活當中。

市長鄭文燦說，目前農博基地是由環保局低碳暨環境教育中心來營運，肩負起環境教育的重要任務，為桃園打造出寓教於樂的好去處，本次響應「與野共生」的主題，適逢今日的復活節，因此藉由尋找復活節彩蛋的活動，讓現場孩童扮演小兔子，發掘彩蛋內的故事。此外更邀請新屋小農、在地青創工作坊等，推廣在地食材，是一個相當精彩的熱身活動，成功營造出兼具環教與休閒的開放式場域。

市府於新屋打造了約30公頃的農業博覽會基地，今年是第3屆桃園農業博覽會，其中桃園農業博覽會是以循環經濟、地景藝術、綠色生活與科技農業為4大主軸，推廣桃園在地的農業文化，藉此讓市民朋友看見未來的農業與在地的價值。

(中時 )