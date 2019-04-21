國軍年度的「漢光35號」演習，將於4月22日起，舉行5天4夜不間斷的「電腦輔助指揮所演習」。軍方官員表示，由於兩岸資源懸殊，台灣屬弱勢的一方，我不再打傳統的消耗戰，國軍去年也重新定義「戰勝」，就是「迫使敵奪台任務失敗」，因此，推揮所演練也沒有勝負之分。

據了解，這套「迫敵奪台任務失敗」的演訓思維自去年漢光開始，今年是第2次，規畫與去年相近，只是軍中人事更迭，如陸軍3位軍團指揮官均異動，剛好藉此訓練。

軍方官員說，國防預算投資最多的軍種就是空軍，佔全軍55％，但如果兩岸開打後，戰機全飛不起來，整個軍事投資等於全浪費，無論如何，都要讓戰機能起降；所以兵推演練，空軍的愛國者三型、天弓三型等防空飛彈，都將進駐各軍機場，確保軍機場防空安全。

據透露，這次指揮所演練另一項特色是，軍方垂直整合包括政戰局、心戰大隊、情報、資訊、保防等10個部內單位，成立「資訊作戰小組」，專責在情報上進行謀略欺敵任務，大陸頻繁對我施放假訊息，我方也將「以彼之道還施彼身」。事實上，政戰系統日前推出「心戰泡麵」等文宣做法，軍方頗表不然，認為這還是老式思維。

軍方官員指出，這次漢光兵推想定時間是2020年，因此大陸解放軍具匿蹤性能的殲20戰機，以及射程可以直接威脅台灣的S-400飛彈，都是攻擊軍的可派上場運用的武器裝備。

(中時 )