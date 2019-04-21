時下手機照相及錄影功能已可媲美專業攝影機，加上免費強大APP，讓所有人都有機會成為攝影師及大導演。中嘉家和有線特別邀請在各社區大學教導手機影像製作與剪輯的洪老師，自20日起連續四個星期六下午，為三峽，鶯歌，樹林收視戶設計四堂完全免費的「小鏡頭大視界」課程，透過實際教學與課後作業繳交批改，讓參與學員都有機會成為社區的影像紀錄者。

中嘉家和有線總經理李寶慧也參加始業式，並表示一般民眾用手機拍照或許很簡單，但要錄影甚至剪接就有些難度。透過具有深厚攝影與剪輯能力的專業老師教學及實作，讓學員覺得一點都不難。

她表示，這一系列的課程是個開端，希望透過完整的媒體識讀計畫，不只走入社區，也利用假日舉辦教學課程，讓每一梯次開課越做越好，學員越來越多，讓大家隨時開心記錄家庭與社區，家人與社團的生活點點滴滴，可在自己臉書及IG分享，更可在家和有線電視的CH3公用頻道申請播出，和更多好朋友一起分享。

學員秀芬說，每次幫家人或朋友拍照總是拍不好，覺得很氣餒，看到朋友分享課程訊息，而且又是免費的，就覺得應該要把握機會來參加。上課老師講到拍攝影片二點間的移動，如何利用身體站的姿勢與運鏡的速度就可以讓畫面好看不晃動，覺得很有幫助，學會後應該可以幫自家工廠的陶瓷藝術品拍成demo帶，跟大家一起分享。

家和有線表示，接下來還有連續3個周六下午的課程，每次上課三小時，內容包含了影像構圖、人物、動態、風景拍攝，APP影片剪輯，結業日也會讓學員分享展現學習成果及領取證書，意者可洽86850055轉6356林先生。

(中時 )