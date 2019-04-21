民進黨內嘉義市立委初選22日至26日進行全民調，選戰打得激烈，4名參選人忙著跑攤、掃街衝票，傳出有「重量級人士」出面協調李俊俋及王美惠，但李俊俋否認，王美惠則未現身，國民黨則尚未擬定辦法，密切觀戰中。

民進黨嘉義市立委黨內初選有立委李俊俋、市議員王美惠、前嘉義市議長之女林柏妗、前市議員黃盈智等4人參選，選戰打得激烈，全民調的前夕，廣告車、戰車掃街拜票，進入街頭巷戰，全力衝刺。

綠營憂心李俊俋、王美惠會「火車對撞」，傳出有「重量級人士」受託，日前特地到嘉義市協調李俊俋、王美惠2人，但李俊俋否認，僅說這位重量級人士是來探望某位地方人士，當時王美惠也未在場，何來協調？他在立法院的表現可受公評，全力拚初選。

王美惠說，重量級人士來訪的時候，她不在場，且協調的時機已過，她參選以來飽受流言攻訐，她堅認參選是「挑戰自我」，全力尋求全民調的支持。

綠營初選打得火熱，藍營則鴨子划水。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，還在徵詢有意願參選的人選及協調的階段，黨中央尚未擬定初選辦法及期程，原則上是民進黨內初選後才會有明確進展。

據了解，日前市黨部徵詢市議員張秀華、傅大偉、鄭光宏等3人的意願及意見，對於黨中央會不會有「空降」人選、初選或徵召辦法、期程等問題，先有初步討論，以求凝聚共識。

(中時 )