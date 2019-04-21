21日中信兄弟與統一7-ELEVEn獅在天母開戰，同時也是「紅龜」陳江和退休戰。陳江和擔任開路先鋒第一棒、鎮守熟悉的二壘，雙方激戰到延長賽都維持0比0平手，直到第11局下半，詹子賢擊出3分再見全壘打，用手中的球棒向紅龜說掰掰，以3比0拿下勝利。

雙方分別派出土投黃恩賜及洋投羅里奇先發，兩位先發投手展現優異的壓制力，和牛棚投手接力只讓兩隊球員擊出零星安打。直到11局詹子賢面對統一獅投手知念廣彌，擊出3分炮，同時獲選賽後MVP，不過下場後詹子賢眼眶含淚，坦承在比賽時就先哭過了。

詹子賢擊出全壘打後，和陳江和擁抱。（陳怡誠攝）

「現在心情不知道該怎麼說，全壘打也不是特別為誰打的，但這是特別的日子，紅龜學長在球隊特別照顧我，今天是他的引退賽，很想要有好表現給他看，我相信不管是誰都會有一樣的情緒。」詹子賢很感傷的說。

同樣畢業於南英工商、文化大學，雖然兩人年齡有一段差距，不過自從詹子賢加入中信兄弟後，陳江和就對他特別照顧：「其實一開賽跟陳江和學長退場時我就哭過了，因為有他在隊裡，讓我不像離家工作，他真的對我很照顧。」

一開賽時攝影機跟著陳江和從休息室拍到二壘的位置，當下詹子賢還跟紅龜對視嘻笑，但笑著笑著就哭了。陳江和第8局接受所有球迷和隊友歡呼退場時，詹子賢也忍不住落淚。

(中時電子報)