親綠智庫「台灣民意基金會」今天發布2020總統大選最新民調，民進黨的賴清德竟贏高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，引來網友留言狂酸。

若2020是白綠藍「三腳督」，該民調顯示，民進黨由賴清德出馬，賴清德的支持度為33.2%、韓國瑜31.1％、柯文哲27.8％；民進黨若改由蔡英文出來拚連任，韓國瑜為35.8％、柯文哲27.9％、蔡英文27.5%。

網友紛紛不敢置信說：「真的嗎？不要又是自爽的民調。」、「假的吧！怎麼可能贏韓、柯！」、「哈哈哈！好笑的民調，但比起彭仔的民調差多了，他民進黨的候選人可以做到赢對手90幾趴，其實是倒過來做，永遠活在自己的世界，也是種解脱。」、「哈哈！民進黨黨員民調嗎？」、「哈，媽x，真的是無所不用其極，台灣民主可看清楚了。」、「啊不是好棒棒，民調贏了耶，那民調總統就是你了。」

也有人認為，「什麼叫真理？如果蔡總統輸，賴清德就不可能贏，這叫真理！這次民調，賴清德突然間贏韓國瑜、柯文哲，這樣的民調可信嗎？」、「別笑死人了！每次都做出跟所有民調公司不一樣的民調。」

(中時電子報)