假如這真是「比賽計畫」，夏普、瓊斯兩名裕隆洋將城府也太深了！夏普與瓊斯首節在場上爆發互推衝突，兩人還一路吵到板凳席，弄到裕隆執行教練李啟億只能改用全本土應戰，沒想到兩人不只轉眼就告和解，甚至攜手上演逆轉秀。

靠著夏普25分、17籃板及6助攻，「男模」呂政儒也摘19分，瓊斯13分、9籃板，裕隆有驚無險以99比96氣走富邦勇士，也把季後賽次輪戰局扳成1平，兩隊接下來第3戰將於23日改到板橋體育館進行，也代表比賽回到原點。

首節還剩2分07秒，夏普竟跟瓊斯直接在場上互推，甚至大聲互嗆，看來就快要自家人打自家人，讓場邊球迷徹底傻眼，沒想到中場休息時間結束，兩人竟然肩搭肩走了出來，一副就像沒事發生模樣，更在下半場幫助裕隆逆轉贏球。

「我想這只代表大家都想贏球，他們兩人只是溝通出了問題，更是求好心切，我反而認為這是好事，比起他們都憋在心裡好，」李啟億說，「衝突過後兩人就好了，雖感覺維持蠻長時間，我仍認為這是小問題，兩人本來關係就很好。」

到底兩人關係有多好？根據裕隆資深公關祝瑄透露，夏普與瓊斯除了經常一起出外吃飯，瓊斯還會幫忙叫醒夏普起床練球，兩人關係比起裕隆本季用過其他的洋將好太多了，所以連祝瑄也搞不清楚，夏普與瓊斯到底有什麼好吵的。

瓊斯賽後把內訌責任扛下，「是我先起頭的，夏普只想我認真點，卻因我們都太想贏球，也都很拚，才會爆發衝突，但過了就沒事，無須太過認真看待。」夏普也說：「我們只是昨天輸了，今天沒溝通好才吵架，單純都想贏球而已。」

富邦總教練許晉哲賽後不禁開玩笑表示，「當看到夏普與瓊斯吵架，我們也都傻了，我還以為是比賽計畫！不過這場球賽被裕隆得到99分，我們不可能贏球。」至於執教生涯第7次獲選年度教練，許晉哲說：「這只代表我非常老了。」

富邦總教練許晉哲生涯第7次獲選年度教練。(中華籃協提供)

(中時電子報)