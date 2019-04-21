（不斷更新）新北市泰山區21日晚間傳出一起人倫悲劇，吳姓男子與前妻離異後單獨撫養兒子，女兒則由前妻照顧，今天他趁著與女兒相見機會，竟疑似將兒女餵藥迷昏後再勒死，並在犯案後潛逃無蹤，警方不排除吳某畏罪自殺，正全力追查吳男下落中。

警方調查，吳男和前妻離異1年多，當初雙方離婚時協議由前妻照顧就讀小三的女兒，他則照顧就讀小一的兒子，21日吳男前妻將女兒帶到前夫家讓吳男照料，並談好在晚間將女兒帶回。

晚間7時許吳某前妻打電準備帶回女兒，但卻找不到吳男下落，遂找來父母開門，未料進門後沒看到吳男身影，反而發現一對兒女躺在臥房裡，其中女兒躺在上鋪、兒子躺在下鋪，都已經沒有生命跡象，吳男前妻也立刻打電話向警方報案。

警方勘驗發現，吳男的子女頸部都有明顯勒痕，懷疑他是先餵藥迷昏自己的親生兒女後，再下毒手，由於吳男犯案後下落不明，警方懷疑他恐會畏罪自殺，正全力追查他的下落。

新北市消防局21晚間7時許接獲報案指稱，一名住在泰山的男子疑似想不開意圖尋短，警消獲報後趕往前往尋找該名意圖尋短男子，未料進屋後沒發現男子下落，卻意外發現該男目前就讀小三的女兒及小一的兒子均已無生命跡象。

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