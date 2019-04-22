北高雄首家「實物銀行橋頭店」20日在橋頭開張，這也是高雄市政府社會局在高雄市設置的第6處實體商店。這間由熱心民眾無償提供的實體商店空間，將扮演愛心物資募集、發放及轉運站角色，提供轄區弱勢家庭物資及關懷服務。

實物銀行橋頭店由市政府社會局、社團法人高雄市慈善團體聯合總會、社團法人高雄市鳳林觀音慈愛會，及永揚消防安全設備股份有限公司共同合作設立。其中，慈善總會媒合熱心民眾無償提供實體商店空間，以及永揚公司提供實物銀行橋頭店設施設備，讓實體店為北高雄的弱勢民眾提供服務。

弱勢家庭的小美說：「實物銀行帶給我驚喜，讓我與奶奶不用再共食一碗泡麵！」在她高中畢業邁向大學那年，小美的母親突然過世，剩下小美與奶奶相互照顧和生活。

面對喪親之痛與生活重大變故，小美一度喪失求生意志，幸好透過實物銀行的物資協助和社工員每個月固定訪視關懷，提供情緒支持與社區資源的連結，讓小美增加信心且順利完成學業。

高雄市社會局葉壽山局長表示，實物銀行自2014年開始辦理，至今年2月底已累計服務戶數4萬6736多戶次的弱勢家庭，共8萬7121人次，媒合物資總值高達4516萬餘元，滿足弱勢民眾的需求並解決其困難。

(旺報 )