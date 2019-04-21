港星許志安偷吃藝人黃心穎，妻子鄭秀文心碎原諒收場，此起緋聞鬧得沸沸揚揚，也讓不少女性開始警愓，身邊的另一半是否也有此劣根性。近日一份澳洲研究指出，女人外遇不容易被察覺，但男人相對容易多了，光從臉部就可判斷，男人具有濃眉、薄唇、下巴有稜有角等陽剛特徵，較容易偷腥。

中央社報導，澳洲西澳大學（University of Western Australia）研究人員找來1500人，向他們秀出189張白種成年人的照片（101名男性，88名女性），並先問過這189人是否曾對伴侶不忠。研究人員請接受測驗者對這些臉孔以1到10評分，1代表「完全不可能」、10代表「極端可能」遊戲人間。

結果發現，不論男人和女人，判斷男人是否可能偷腥，都很精準，但判斷女人則否。研究指出，這些「渣男」特徵，大多包含薄唇、濃眉、下巴有稜有角等較為陽剛的外貌長相。不過，研究人員也強調，此研究結果並不適用於所有人身上。

(中時電子報)