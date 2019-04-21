嗨翻旗津夜！旗津滿月趴第二發再吸5000人（影/中天新聞CH52）

高雄旗津滿月趴3月時首辦，成功吸引5千人入場，4月舉辦第二回，再吸引超過5000名遊客參加，國內外知名DJ、專業舞者炒熱氣氛。觀光局長潘恆旭之前曾立下高目標，今年要突破一千萬人的觀光人次，努力辦活動吸人潮，4月22-24號，搭上名人高人氣歌手玖壹壹也將到高雄暢遊，臉書直播48小時的活動，讓高雄知名度再曝光，一千萬人次的觀光人數目標達成率也能再拉高。

旗津滿月趴越夜越精采，中天新聞報導，連續2場滿月趴，人數都爆破5000人，「Full Moon Party」是國際知名的海邊派對活動，非常適合在旗津辦理。高雄市政府觀光局長潘恒旭表示，這2場活動開始時，天公不做美，但仍澆不熄遊客的熱情，3月第一次的滿月趴活動成功吸引來自全球45國的民眾約5000人同歡。4月20日辦第二場，原開放1000名遊客免費報名，不到三天就額滿，當天晚上再度爆場，因此預計5月中旬辦第三場滿月趴活動。

潘恆旭之前曾立下高目標，今年要突破一千萬人的觀光人次，努力辦活動吸人潮，高人氣歌手玖壹壹也將挑戰臉書開直播48小時的活動，帶大家高暢遊雄，利用道觀光景點的方式行銷高雄。讓高雄知名度再曝光，一千萬人次的觀光人數目標達成率也能再拉高。

網友也留言「好愛旗津的友善」、「高雄人搖起來」、「謝謝911來高雄演唱，萌真專業潘恆旭加油！」、「潘局長真是精力過人，加油⛽」、「這麼繁榮再次出現在高雄，使這個城市能夠起死回生的觀光產業」、「韓國瑜選擇的幕僚都是蠻拼的。現在應該是慢慢的把那些，還在政府里搞震的綠營內奸了」、「潘局長讚喔！看來留得住官位了」。

(中時電子報)