綜合外媒報導，斯里蘭卡21日先後發生八起爆炸事件，警方在追捕一名嫌犯時遭自殺爆炸襲擊，三名警員喪命。斯里蘭卡部長表示，斯里蘭卡就爆炸案逮捕了七人。

斯里蘭卡多個教堂和高級酒店4月21日復活節當天發生爆炸，已造成數百人傷亡。斯里蘭卡安全官員正展開調查。最新消息稱，目前已確認兩名嫌犯身份。法新社報導，斯里蘭卡警方21日進入首都可倫坡北郊的一所房子進行搜查時，一名自殺式炸彈襲擊者引爆了他身上的爆炸物。民宅的上層樓在爆炸中倒塌，三名警員喪命。

(旺報 )