斯里蘭卡爆炸案逮捕7人 3警追嫌犯被炸死 20:562019/04/21 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 綜合外媒報導，斯里蘭卡21日先後發生八起爆炸事件，警方在追捕一名嫌犯時遭自殺爆炸襲擊，三名警員喪命。斯里蘭卡部長表示，斯里蘭卡就爆炸案逮捕了七人。 斯里蘭卡多個教堂和高級酒店4月21日復活節當天發生爆炸，已造成數百人傷亡。斯里蘭卡安全官員正展開調查。最新消息稱，目前已確認兩名嫌犯身份。法新社報導，斯里蘭卡警方21日進入首都可倫坡北郊的一所房子進行搜查時，一名自殺式炸彈襲擊者引爆了他身上的爆炸物。民宅的上層樓在爆炸中倒塌，三名警員喪命。 (旺報 ) #斯里蘭卡 #爆炸 #嫌犯 #報導 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 報稅限時批系列報導8-6－多子多孫多福氣 基本生活費大減稅 04:102019/04/17 陸美貿易協定持續磋商 陸或取消美家禽進口禁令 12:352019/04/17 陳子強化身拒毒大使 隨彰化警方進校園宣導 20:282019/04/19 傳全球減產15％ 日產駁斥不實 20:522019/04/19 左營老婦命案 警開槍追捕制伏 11:512019/04/20 男星喝茫搭訕被拒竟甩女生巴掌 遭警方逮捕 19:002019/04/20 左營婦人命案 檢方聲押獲准 22:142019/04/20 斯里蘭卡教堂酒店8連爆！156死、超過400傷 14:052019/04/21 國際熱門新聞 斯里蘭卡爆炸案 十天前曾有警告 - 國際 第一槍！美開除3涉竊密華裔科學家 - 時事 想省錢 盤點8種不該在機場買的東西 - 國際 斯里蘭卡教堂酒店8連爆！156死、超過400傷 - 國際 一帶一路風險高 這關鍵讓他國仍願加入 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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