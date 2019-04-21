藝術是什麼？藝術教育的意義及價值又是什麼？為什麼學校、家庭乃至社會需要藝術教育？從事藝術教育工作數十年，台南市美術館董事長黃光男認為，藝術不是單一的獨門學科，而是連結社會文化、生活美感的精神涵養，每個人如果能將藝術透過教育，潛移默化為自己的意念與信仰，才能影響社會，進而提升全民美學。

年過七旬依舊生氣勃勃，致力為藝術教育努力，黃光男原本是受媒體之邀寫專欄，對象是他小學三年級的孫子輩，沒想到五百字根本欲罷不能，每一篇都超過五千字，因而有了這本書的開端，「這次收錄了十講，我都覺得二十講都不夠說。」

黃光男臉書上的粉絲專頁名稱是「黃爺爺說故事」，無論是藝術或是教育，創作或是理論，黃光男總是信手拈來，故事裡有真義。多年來致力台灣藝術教育與文化推廣，曾任台藝大校長、北美館館長、史博館館長等職，出版近五十本各類美學論著，畫冊二十餘冊，著作等身；他也親身實踐，專長水墨創作，擅花鳥畫、寫意畫與現代繪畫，共舉辦個展二十餘次，並參與聯展五十餘次。

《藝術開門》是黃光男將近20年經驗傳承的書寫，也希望提供讀者親近藝術的多種途徑。黃光男認為，藝術始於人類的創作本能與情感抒發，是推動人類智能及心靈發展的關鍵力量，這本書透過「智性」、「審美」與「心靈」等環節的分析，解鎖「藝術教育的意義為何？」、「藝術教育的功能是什麼？」、「藝術教育的面向有哪些？」進而討論兒童藝術啟蒙、家庭藝術教育、學校藝術教育等面向的重要性。

除此之外，黃光男也特別強調文化資產中的藝術與教育，「當社會有了獨特的藝術教育，就會有獨特的文化資產，從而也會建立國家的軟實力，並承先啟後。」

(中時 )