21日中信兄弟陳江和的引退賽，激戰到延長賽，靠著隊友詹子賢石破天驚的再見全壘打拿下勝利。紅龜今天3打數沒有安打，自評分數不及格，但不是因為沒有安打的表現：「最在意的是3局勝偉盜上二壘後，我沒有做到把他推進壘包，如果這個部分有做好，我會比打安打還開心，所以算不及格。」

雖然引退賽有不滿意的地方，不過陳江和笑說以後當教練，會希望他做不到的，學弟可以幫他完成，幫助學弟們成長、做得比他自己更好。也謝謝詹子賢送他再見轟這個禮物，希望能收到更大的禮物，就是總冠軍。

陳江和退場後由王威晨接替，兩人握手致意。（陳怡誠攝）

8局上陳江和在退場時僅向觀眾簡單致意就下場，原因是不想影響隊友李振昌投球，「那時候2人出局，昌仔在美國也比較喜歡場上快節奏，所以不想耽誤他，只想趕快下來，才只有簡單向球迷鞠躬而已。」

對於比賽結果是戲劇化的再見全壘打，陳江和表示真的很開心：「知道大家都很想把勝利送給我，從很早就來球場練習，撐到延長賽終於拿到勝利。每次有機會得分的時候，我都很有信心會得分，因為球隊的信念就是會贏球，其實還有一點運氣在我們這邊，大家都很想贏。」

陳江和退場後和林智勝擁抱。（陳怡誠攝）

(中時電子報)