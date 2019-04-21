結合觀光、鐵道、路跑的新北市鐵道馬拉松接力賽今年來到第4屆，今(21)日上午7點由新北市政府謝政達副市長與跨海來台的日本西武鐵道金崎順一課長等一同鳴笛開跑。新北議員今年組了3隊，新北市府也由謝副市長領軍，雙方在風景秀麗的北海岸揮灑汗水追火車，在政治場外一較高下。

簡稱為「鐵道馬」的的新北市鐵道馬拉松接力賽，沿著台鐵北迴線福隆、貢寮、牡丹到雙溪站，全長約47.6公里，每隊7人參加接力跑完全程，接力已具有百年歷史的復刻版鐵道路牌環，作為交接棒，每個隊員「接穩不接吻」，共同完成47.6公里的超級馬拉松，同時，現場民眾熱情吶喊，為選手加油。日本西武鐵道提供的留言抽住宿券及雙溪在地小農攤位也是人潮絡繹不絕。

今年共有500位精心裝扮的變裝選手奔馳在賽道上，微笑組評審由GQ時尚雜誌總監周青永擔任，跑界最富盛名的「百變女王」林惠萍領軍的隊伍也親手為團隊縫製了人人搶拍的扮裝，成了這場賽事的亮點之一。

今年的鐵道馬，也再次與日本西武鐵道聯手，連續4年參加的跑友，可以追齊「滿貫」獎牌外，西武鐵道也加贈４年都來追火車的追粉們，一只限定版保冷袋，眾多追友無不飲恨。

新北觀光旅遊局長張其強指出，希望這樣非競技類型的路跑賽事，不但跑出健康，也能為在地跑出更多商機，尤其，現在正是貢寮鮑季節，在雙溪也可以買到最新鮮的現摘有機無毒蔬菜，完賽後再搭配春遊方案，住宿享折扣，也可以來趟賞螢、觀海、走古道的假日小旅行。

(中時 )