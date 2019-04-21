來自全台各地靜思書軒小志工虔誠朝山，祝福全世界平安。（圖／慈濟基金會提供）

靜思書軒小志工呂宥霖（左）與母親王怡文（右）一起在靜思書軒中成長，呂宥霖表示朝山是要懺悔、洗滌身心靈。（圖／慈濟基金會提供）

賴芊雯（左）與爸爸賴精一（右）一起當朝山工作人員。賴芊雯以前是小志工，曾得到哥哥姊姊幫忙，現在要服務弟弟妹妹們。（圖／慈濟基金會提供）

得知非洲有其他小朋友正受災、吃不飽，小朋友虔誠為他們祝福。（圖／慈濟基金會提供）

來自全台各地靜思書軒小志工及家長共6百多位，今（21）日前往靜思精舍朝山。隊伍中，有200多位包含純真稚兒、中學的青年志工，加上家長、慈濟志工，人人虔誠禮佛、步步踏實，祝福全世界平安。

11歲的靜思書軒小志工呂宥霖，4歲開始當志工，從小志工回精舍朝山的第1年開始，每年都參與。呂宥霖分享，朝山是要懺悔、洗滌身心靈，在朝山過程知道要「把心靜下來」，雖然朝山過程很辛苦，但體會到要有耐心、一步步走完每個步伐，把心定下來，也學習到無論遇到什麼事情要冷靜，在生活中不管是在讀書、寫書法，都要像這樣把心定下來。

呂宥霖的母親王怡文表示，之前路過台北慈濟醫院靜思書軒看到小志工在幫忙擦桌子、跟顧客互動，於是好奇進入靜思書軒，「經過店長親自跟宥霖面談後，每次就遠遠地陪伴宥霖當小志工，自己也從中感受慈濟的理念，報名見習培訓、成為慈濟志工。」

王怡文表示：「之前宥霖比較活潑、靜不下來，自從當小志工後需要自己克服任務，心比較容易靜下來，宥霖都會在家裡幫忙做家事。」他也會主動來關心：「媽媽妳今天累嗎鄉？」甚至還會趁父母不注意時，很高興地把廁所刷得很乾淨。

朝山隊伍後方有一群中學生的青年志工，他們都曾經是靜思書軒小志工。其中一位賴芊雯，在6歲時成為靜思書軒小志工，如今已是國一生的她，在活動中幫忙帶著小志工。賴芊雯表示：「以前自己是小志工時，哥哥姊姊們都會幫我們，現在長大了要來服務弟弟妹妹們。」

儘管讀國中要顧課業，賴芊雯也會把握機會服務，賴芊雯分享，在外面比較沒有機會服務別人、給別人開心，當志工就可以。賴芊雯的爸爸賴精一表示：「芊雯因為當小志工，比較會主動跟人群互動。雖然在社會上有一些不好的誘因，但因為芊雯當過小志工，在這樣善的環境中比較懂得是非。」

靜思書軒營運長蔡青兒表示，這群小孩得知朝山都很期待，每一位都是家長帶著小孩報名，儘管有的幼小懵懵懂懂，但也可以感受歡喜。每年朝山結束後在火車上，常看到大人們在休息，小孩子還很有精神地。

慈濟基金會表示，4月28日為慈濟53周年慶，走過半世紀，慈濟秉持著「為佛教、為眾生」的慈悲喜捨理念，在人群中實踐感恩尊重愛，祈能達到人心淨化、社會祥和、天下無災無難的信念。

(中時 )