《我們與惡的距離》陳妤、林哲熹出席最終回特別特映會。（粘耿豪攝）

由賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁等人主演，公視、CATCHPLAY與HBO Asia共同推出、大慕影藝製作的《我們與惡的距離》，21日晚上播出第9、10集大結局，《與惡》製作單位在誠品書店南西店舉辦最終回特別放映粉絲活動，製作人林昱伶、湯昇榮和編劇呂蒔媛及飾演「李大芝」的陳妤、「應思聰」林哲熹現身與粉絲一起欣賞大結局，女主角「宋喬安」賈靜雯也意外現身，帶給現場粉絲滿滿驚喜。更大的驚喜是，公視宣布將拍攝《與惡》第二季！

賈靜雯在與粉絲互動時表示，她每集都準時收看，也成了戲迷，從演員跳出來看，不管每個角色、對話都印在腦海裡，讓你去思考，「聽到最多的，就是這是一部值得讓人省思的電視劇，台灣很久沒出現這樣的戲」。她笑說自己老王賣瓜，大家都稱讚這部戲非常整齊、舒服也很生活。10集落幕，她說：「真的很捨不得，好快噢，一下子就播完了，好想再有10集！聽說有《與惡2》對吧？」

賈靜雯說，再怎樣都要出現來跟觀眾說謝謝，希望未來戲劇都是這個在天花板的指標，也都有這麼棒的舞台讓演員發揮。她覺得看完大結局後，除了眼淚、愛，心中可能還會萌芽一些東西，她對在場的粉絲們說：「你們還這麼年輕，影響力最大，希望能把愛傳遞出去」！

眾所矚目是否考慮拍攝第二季，公視節目部經理於蓓華表示，已經在著手第二季了，目前會先以劇本開發為主。編劇呂蒔媛表示，「還沒簽約都不算，但確實有在規劃」，由於《與惡》該講的都講得差不多了，她目前想法是「另開一局」，亦即《與惡》第二季和現在的局完全沒關係，會有類似議題，但職場全都不一樣。

劇中林哲熹與李大芝是否有曖昧？由於受訪時尚未播出大結局，演員不敢「爆雷」，只說大家看完才會知道。製作人林昱伶笑說，本來劇本裡還有思聰與大芝滾床單，是導演覺得不適合所以刪掉了。陳妤也說：「幸好拿掉了！」至於兩人私下是否有火花？陳妤表示，跟林哲熹相處會非常欣賞他，因為他工作上非常認真、有才華，由於兩人角色壓力都非常大，所以只有吃飯時能夠互相講屁話幫助對方紓壓。

《與惡》日前流出盜版完整結局，甚至有資深媒體人王尚智自曝提前在網路看完完整10集還發表劇評，挨網友砲轟「你與惡沒有距離」。對於盜版猖獗，陳妤和林哲熹都表示很可惜，呂蒔媛也說：「只要是參與這部戲的人都會不高興吧，誰會高興？」CATCHPLAY表示，已於上週報警，目前也聯合公視跟檢方一起積極調查中，包括素材處理、送審流程，以及外力對CATCHPLAY和公視線上服務系統有可能的駭入，都是調查的環節。

(中時 )