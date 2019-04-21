新北市25歲女研究生，年初在「讀冊生活」網購2本心靈勵志書籍共760元，卻因網站消費者個資遭洩，接到詐騙集團電話，以「解除分期付款」的老哏，騙走17萬元，幾乎是她整年的生活費，直到存款被騙光，才驚覺被騙報案。警政署165反詐騙諮詢專線指出，「讀冊」是去年詐騙集團最愛冒用網站第2名，僅次於「瘋狂賣客」，提醒民眾在該網站購物需特別留意。

警方表示，「讀冊生活」網購平台疑消費者個資訂單遭洩，今年3月起已有31人向165反詐騙諮詢專線反映，詐騙集團冒用「讀冊生活」網購平台，以「工作人員作業疏失，致單筆訂單變成經銷商分期寄送並自動在訂戶銀行帳戶扣款付款，要求訂戶前往ATM解除分期設定」詐騙手法行騙。

警方說，去年一整年「讀冊生活」累積374件消費者被騙，居「詐騙集團最愛冒用購物網站」第2名，無奈「讀冊生活」仍無法加強網站資安防護，讓消費者個資被詐騙集團掌握。

新北25歲女研究生，今年1月底在讀冊生活購買2本心靈勵志書籍760元，4月初卻接獲冒稱「讀冊生活」客服人員來電，表示因為交易誤刷12筆，明日起每月將被重複扣款，客服人員請女研究生告知提款卡背面的銀行客服電話，並承諾替女研究生聯繫銀行客服人員取消這筆交易。

假冒的銀行人員利用竄改來電，以提款卡背面一模一樣的電話來電，請女研究生透過網路銀行APP操作解除分期設定，已與女研究生的網路銀行連線，雖網路銀行APP顯示為「轉帳」，假銀行人員卻表示係解除分期設定，操作2次轉帳後，假行員又謊稱其操作失敗，為重整資料，要求女研究生至超商利用多媒體機台購代碼繳費共17萬元，狠狠將其存款全騙光。

刑事局分析，遭歹徒冒用「讀冊生活」以「解除分期設定」為名而詐騙的消費者，學生占六成，今年1至3月被騙共31人，經分析此區間的報案人，在「讀冊生活」購物日期為去年11月至今年1月。而今年4月迄今又有68人遭詐，購物區間為今年1至3月，顯見「讀冊生活」未能加強資安防護、未善盡保護消費者個資責任，

(中時 )