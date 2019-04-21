1959年4月10日，諾斯洛普(Northrop)的T-38 鷹爪式(Talon)原型機完成首飛，是全世界第一款超音速教練機，也成為日後美國空軍飛行員的「老師」。本月早些時候，諾斯洛普格魯曼公司在德州藍道夫空軍基地(Randolph AFB)空中教育和訓練司令部，舉行了「T-38飛行60週年慶」，如此耐用的飛機委實罕見。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，第19空軍指揮官派屈克‧多爾蒂少將(Patrick Doherty)表示，「這架飛機的貢獻將永遠被銘記在美國空軍和國家，它是美國空軍成為世界第一流空軍的卓越之作。」

中華民國空軍也曾經向美國租借過T-38做為飛行訓練。(圖/空軍軍史館)

T-38服役的60年來，一直為8萬名美國飛行員提供飛行訓練，多數新科飛行員第一次超音速，就是T-38的機艙裡。並且，如今的T-38，仍是有史以來最安全的超音速飛機之一。當然這歸功於地勤人員的努力，以及各種現代化改造，T-38仍保持了低營運成本、維護方便且具有良好的安全記錄。

T-38採用2具通用電器J85噴射發動機，升限10240公尺，極速1.6馬赫。在1959年至1972年間生產了1187架，至今仍有一半在服役中。原本諾斯洛普希望設計輕型戰機，不過美國空軍建議先打造教練機，也就是T-38。在完成任務後，諾斯洛普仍然推動輕型戰機計畫，也就是日後的F-5自由鬥士(Freedom fighter)，以及F-5E虎2式(Tiger 2)戰機。

除了執行美國空軍本科飛行員培訓的工作以外，T-38也是個伴飛者，高精密的B-2、TR-1(U-2)和F-22飛行員的伴隨訓練。另外，美國航太總署也使用T-38進行飛行試驗和研究任務，每一個太空人都要有足夠的T-38飛行時數，以適應火箭發射的極端情況。在太空梭尚未退役之前，每一回太空梭返航都有T-38的伴飛。

航太總署也是T-38的愛用者。(圖/NASA)

斯洛普格魯曼公司副總裁約翰帕克(John Parker)在T-38首飛60週年慶表示，諾格公司很自豪能夠成為T-38的製造商與後勤管理者，在過去幾十年中，諾格投入大量的心力確保T-38的後勤。兩週前，美國空軍授予諾格公司2200萬美元的T-38和F-5合約，持續維護它。

未來美國空軍將選用波音T-X教練機來取代T-38。

(中時電子報)