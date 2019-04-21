基層吶喊「非韓不投」，更有韓粉到高雄市府前絕食靜坐，請求韓市長選總統。「非韓不投」為何匯聚成一股不可忽視的力量？文化大學新聞系主任胡幼偉分析，這不是對韓國瑜個人的膚淺崇拜，而是歡迎與期待一個能真正跟人民生活在一起的平民總統，但韓粉們卻被狠打打了耳光，有一種躁動不安的悲憤！胡幼偉看不下去，出聲呼籲：老韓，你還扭捏什麼！

胡幼偉今晚在臉書上表示，他不是韓粉，但他提醒韓國瑜應該出來選總統，救高雄和救台灣不是互斥的事情，而是相輔相成的美事，純粹是因為他是最有希望贏的人。今天不是只有國民黨想徵召他；還有許許多多的黨外基層民眾也在徵召他。他可以不在乎黨的高層，卻不該辜負這麼多基層民眾對他的期待。

胡幼偉分析「非韓不投」現象，不是對韓國瑜個人的膚淺崇拜，而是對一個真正能跟人民生活在一起的平民總統的歡迎與期待；他們要的，是一個可以跟他們一起吃一碗滷肉飯、喝一瓶礦泉水，可以勾肩搭背、互相嘲諷後一齊哈哈大笑的，如朋友般的領袖，而不是一個他們一想起來，就覺得距離遙遠、可望不可及的首富總統。

「非韓不投」，與其說是為了高捧韓國瑜，不如說是一種對自己好像被打一耳光，被提醒說「你算老幾？也夢想有總統級朋友！」的悲憤！

胡幼偉認為，如果能穩贏的，卻不能參選；人民最喜歡的，卻當不上總統，也只能說：包括韓國瑜在內，國民黨還是只活在自己的世界裡，還活在自己裝置的一大堆的條條框框裡。

胡幼偉最後提到，如果那麼多不是黨員的基層選民都那麼勇敢的表達他們的愛與恨、要什麼跟不要什麼，根本沒有在甩什麼黨跟什麼黨的，那韓國瑜你還在怕什麼呢？真正的高雄人沒那麼多扭捏，否則，韓國瑜也不會當選高雄市長了！

(中時電子報)