一隻雞能多吃，像是有許多人就喜歡吃雞胗、雞屁股、雞腸等，近日有一名男子日前到市場買雞胗，沒想到煮完後卻驚見模樣怪怪的，因為雞胗半邊呈現黑色，和他之前看過的雞胗模樣不同，讓他驚恐發問，網友「這能吃嗎？因為沒看過，所以感覺毛毛的…」。沒想到，網友們卻紛紛驚呼「這可是最補的上等貨」。

該名男子在臉書社團「苗栗大小事」發文，他說去市場買雞胗回家煮，才發現顏色竟是黑的，「請問這能吃嗎？因為沒看過，所以感覺毛毛的…」。他並且附上雞胗充滿黑色紋路，與平常看到的粉嫩雞胗的外貌，長得不一樣的照片。

沒想到照片一出文，竟引來眾多網友瘋狂吐槽，當中有不少專業饕客都回答說，「這是烏骨雞的」、「買的時候就看得出黑吧！烏骨雞的」、「這可是上等貨耶」、「這最補，傻傻的」、「不要怕 我幫你處理」。還有人提供美為食譜，「可以吃，用魯的很好吃」、「煮熟來辣椒調味，配酒很好」、「烏骨雞的雞胗可以做涼拌很好吃」，而原PO也來留言回應，「謝謝各位解答。。本來打算明天拿去扔掉的…還好還沒扔…哈哈」。

該名男子發現雞胗的顏色竟是黑的，覺得毛毛的發問，「請問這能吃嗎？」（圖/翻攝自苗栗大小事FB）

(中時電子報)