公視、CATCHPLAY與HBO Asia共同推出、大慕影藝製作的《我們與惡的距離》，今晚播出第9、10集大結局，不知是觀眾塞爆網路還是出現其他原因，CATCHPLAY一度出現大當機，電腦螢幕顯示「系統異常」狀況，約莫5分鐘之後才恢復正常，CATCHPLAY稍早表示仍在查明原因。

(中時 )