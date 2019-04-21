《與惡》太夯 CATCHPLAY一度當機 22:272019/04/21 中時 洪秀瑛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 曾沛慈在第九集劇中提出退婚。 （公視提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 公視、CATCHPLAY與HBO Asia共同推出、大慕影藝製作的《我們與惡的距離》，今晚播出第9、10集大結局，不知是觀眾塞爆網路還是出現其他原因，CATCHPLAY一度出現大當機，電腦螢幕顯示「系統異常」狀況，約莫5分鐘之後才恢復正常，CATCHPLAY稍早表示仍在查明原因。 (中時 ) #我們與惡的距離 #賈靜雯 #溫昇豪 #吳慷仁 也許您會感興趣 推薦閱讀 《與惡》結局外流瘋傳陸網！公視發表聯合聲明 15:072019/04/17 《與惡》結局外流 PTT版主防暴雷祭出嚴重罰則 15:322019/04/17 夯劇《與惡》結局提前外流 製作單位報警處理 16:532019/04/17 獨／天心爆媽媽更愛韓籍女婿 一見面就十指緊扣！ 21:352019/04/18 獨／夯劇《與惡》準備籌拍續集 22:222019/04/18 溫昇豪改當檢察官 《最佳利益》被吐口水面不改色 19:372019/04/19 王可元揮別《與惡》陰暗 海島陽光男孩站台LOEWE 20:162019/04/19 《與惡》週日晚揪粉迎大結局續催淚 19:452019/04/20 接棒《與惡》職人劇 《最佳利益》笑場王竟是她 19:062019/04/21 《我們與惡的距離》今晚大結局！公視宣布拍攝第二季 21:142019/04/21 娛樂熱門新聞 《我們與惡的距離》今晚大結局！公視宣布拍攝第二季 - 娛樂 44歲瓊瑤女郎近照認不出 網抓包這一點 - 娛樂 郭台銘選總統 駐美記者看不下去：台灣XX治國？ - 娛樂 她曝一代奸人「快不行了」 靠呼吸器維生 - 娛樂 玩假的！他憑「這點」斷言郭台銘絕對不會選總統 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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