以色列F-16戰機4月13日凌晨空襲敘境目標

2019年4月13日凌晨2:30，以色列F-16戰機飛越黎巴嫩，劃破晨空，向敘利亞哈馬（Hama）省發射了約12枚飛彈。

據《國家利益》（The National Interest）網21日報導，儘管敘利亞零星攔截，但卻不夠阻擋以軍攻勢，最後有3處遭以方的彈雨擊中。

第一個被擊中的，是名為「學院」（Academy）的訓練基地，第二處則是位於馬西亞夫國立醫院（Masyaf National Hospital）附近的面對面飛彈發射器儲藏設施。

而第3個，也是受創最嚴重的，就是馬西亞夫（Masyaf）附近，隸屬敘利亞科學研究中心（Syrian Scientific Studies and Research Center，SSSRC）的飛彈製造設施。SSSRC最重要的任務，則是為大馬士革從國外採購受制裁的化武雨彈道飛彈技術。

衛星照顯示，這設施約有3/4都被夷為平地。敘利亞政府聲稱，有6人因而受傷，但獨立觀察員則指出，有17－21人受傷，當地伊朗駐軍甚至可能有人喪生。而以色列鷹派網站DEBKAfile聲稱，西方情報來源說，有來自伊朗，北韓和白俄羅斯的技術專家在這次空襲中死傷。

長久以來，敘利亞規避國際制裁與武器管制法，不斷和北韓及伊朗進行技術與科學家交流。

(中時電子報)