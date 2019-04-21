台灣啤酒21日跟桃園璞園進行一場充滿哨音的犯規大戰，雙方總共出現55次犯規，且有4人犯滿畢業，不過台啤仍靠5人得分上雙的平均進攻表現，終場86比82驚險氣走璞園，在7戰4勝制的季後賽次輪取得2連勝，接下來G3在23日進行。

由於整場比賽哨音不斷，也讓比賽過程斷斷續續，但整場比賽最誇張的犯規動作，還是台啤中鋒塞瑟夫最後6秒，因為在發球時故意彎腰解開鞋帶，被裁判認定故意延誤比賽，結果換來個人第2次技術犯規驅逐出場。

台啤總教練周俊三也在賽後跟3名裁判在紀錄台附近積極「溝通」，可惜並未得到三哥所要的答案，「當時的球權屬於我們的，假如拿到球的塞瑟夫不能綁鞋帶，大不了裁判可以開始數秒，看看他是否出現5秒未發球違例。」

「反正最後還是裁判說的算，我想吹出這麼多犯規，也算是球賽的一環，重點是雙方尺度一致，」周俊三說，「我們一開賽不夠專注，打得有點單調，幸好後來提醒過後，球的流動才比較好一點，還有就是王皓吉把我們救了回來。」

王皓吉拿下生涯首次雙十，貢獻16分、11籃板，塞瑟夫被驅逐出場之前，仍有17分、11籃板，愛德與蔣淯安各有16分進帳，拿下10分的成力煥，也在最後17秒吞下個人單場第2次違反運動道德犯規，而被直接趕出場。

璞園總教練麥班達賽後不願針對裁判尺度多說什麼，「我只是很開心看到最後3、4分鐘我們並未放棄，也讓我感到這個系列戰還沒結束，我只想控制可以控制的東西，就這麼簡單。」璞園以強森30分、8籃板及7祝宮表現最佳。

(中時電子報)