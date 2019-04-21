斯里蘭卡發生連續爆炸案，造成超過156人死亡、400人以上受傷，絕對是今年最嚴重的恐怖攻擊事件。法新社報導，斯里蘭卡警方在10天前就曾經提出恐攻警告，預測幾個著名的教堂、廟宇都會遭到攻擊，可惜還是沒能阻止。

報導稱，斯里蘭卡警察局長賈雅桑達拉(Pujuth Jayasundara)在10天前曾向高級官員發出警報，NTJ組織（National Thowheeth Jama'ath ）將進行「自殺炸彈客將襲擊著名的教堂」，而且不止一處。

NTJ是斯里蘭卡境內的激進的穆斯林組織，曾經攻擊過天主教堂與佛教雕像，他們在去年就曾攻擊佛寺廟宇。

今天所發生的8起爆炸案當中，第一起就是聖塞巴斯提安（St Sebastian's）教堂，之後拜蒂克洛鎮的第三座教堂以及首都的三家高級飯店也遭到襲擊。顯示攻擊的目標是教堂與遊客眾多的地方。

斯里蘭卡是個以佛教為主，佔了70%，印度教約有12%，伊斯蘭教徒12%，天主教徒只有6％。宗教在斯里蘭卡視為一種統一的力量，因為它可統合泰米爾人(Tamils,佔斯里蘭卡15.3%)和大多數僧伽羅族人(Sinhalese,佔斯里蘭卡75%)。

今年1月，斯里蘭卡警方發現新的激進穆斯林組織有所蠢動，逮捕了4名男子，還在野生動物保護區附近發現一批爆炸物和雷管。

(中時電子報)