蔡英文總統於19日受訪時暗批郭台銘，表示「或許有人覺得最大的國防就是和平，我覺得那個邏輯應該是國防是和平最大的保障」。然而實際上，只有超級大國，才有本錢只靠國防就確保自己的和平，小國的和平，絕不能只靠國防。

強如美國，自從獨立建國以來，除了1941年不知死活的日本偷襲珍珠港之外，確實沒有國家敢主動攻擊美國。只有美國自己因為想對外擴張或想介入國際事務而導致美國參戰，不再處於和平狀態。而二十世紀初，享有日不落帝國餘暉的英國，確實也靠強大的實力讓外國不敢主動進犯，兩次世界大戰都是英國主動為了捍衛其他小國而參戰，強如德國也不敢主動招惹英國。

但除了這種超級強國之外，就算是一般的強國照樣會被人主動入侵，二戰的蘇聯，領土和軍隊人數都居世界之冠，照樣被德國入侵，因為當時的德軍裝備、士氣、訓練、戰爭準備等都高於蘇聯。再小一點的國家就更不用說了，不用回顧太久以前的歷史，只要看前幾年的烏克蘭，做為歐洲除了俄羅斯之外領土最大的國家，不也慘遭俄國併吞克里米亞？這些例子都說明了，縱使是許多強國、大國的和平，尚且不能只靠國防來確保，何況是我們這樣的小國？

有些人以為瑞士是靠著強大的國防避免在二戰時被德國侵入，但這樣的想法只對了一小部分，瑞士當時的國防實力以一個小國而言確實很不錯，但單靠國防實力，仍不可能阻擋當時陸軍實力世界最強的德國入侵，連戰前號稱擁有歐洲第一陸軍的法國都被德國征服了，德國真要打，會打不下瑞士？瑞士不被侵入很重要的關鍵是它明裡暗裡的與德國各種交涉合作，討好德國，最廣為人知的就是瑞士銀行與德國的各種交易合作，讓德國認為留著瑞士以中立國的身分幫忙德國存放一些款像與資源，比直接占領要來的好，所以不打算入侵，把兵力用到別處。

至於芬蘭，雖然在1939年的冬季戰爭有傑出表面，但最終仍不敵蘇聯的強大軍隊和國力，被迫割地。二戰結束之後芬蘭學到教訓，面對強大的鄰國，不再妄想單憑國防與其他友邦的支持就能確保和平，芬蘭沒有加入北約，反而選擇實施親近俄國的政策，從而避免被俄國再度入侵。

回到台海的案例，如果現在還是50年前，那個美國與我們有邦交、共同防禦條約，美軍駐台，且中共海空軍與經濟實力積弱不振的年代，我們確實可以只靠國防與友邦的支持，就能避免被中共入侵，確保和平。但如今這些有利於我們的條件通通不存在了，《台灣關係法》沒有規定美國必須為我們出兵，所以想要確保和平，除了國防與友邦的支持外，我們更必須搞好與對岸的關係，三者缺一不可。而搞好與對岸的關係包括對政府與人民，我們必須要與對岸政府維持良好關係，如果不想用九二共識也要找到其他同樣有效的共識；此外必須要讓對岸多數民眾對我們報有好感，如果九成以上的大陸民眾都認為我們是自由中國，是華人民主的典範，並認為我們不會搞台獨，那麼他們還會希望中共武統，摧毀這個希望的燈塔嗎？就算是獨裁政權，面對九成以上國民都反對動武時，仍會有所猶豫的。

但可惜的是，民進黨還活在50年前，幻想我們不需要搞好與對岸的關係就能確保台海和平，不承認九二共識，也提不出其他能讓兩岸都接受的新共識得罪大陸政府；放任獨派各種醜化、仇恨大陸人的言行，陸客來台出車禍，台灣網路上處處可見民眾高呼「死的好」「火燒支那豬」的言論，又推動台獨，得罪大陸民眾，哪天大陸實力比美國還強了，獨派又徹底激怒九成以上的大陸民眾時，中共不想動武，都只怕要迫於民意向台灣動武了。搞砸與大陸的關係，到底對我們有甚麼好處？犧牲了和平，犧牲了經濟，換來了甚麼？換來的不是獨立自主，反而可能是因此被武統喪失獨立自主。

放著瑞士、芬蘭的成功例子不學，天真的以為靠國防和友邦的支持就能確保和平，不用交好強鄰，莫非民進黨以為我們是美國這種超級強國？

(中時 )