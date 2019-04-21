為2020東京奧運空手道資格積分賽的空手道世界公開賽摩洛哥站，台灣好手「小清新」文姿云台北時間今晚10點過後在女子55公斤級決賽登場，對上該級別目前世界第一，烏克蘭好手特柳嘉（Anzhelika Terliuga），文姿云曾取得1：0、2：1領先，不過特柳嘉後來居上，最終文姿云2：5落敗，獲得銀牌。

文姿云目前世界排名及東奧資格積分排名都是第2，今年2月曾在杜拜決賽以4：3力克特柳嘉，摘下個人本季首金，這次兩人再度交手，特柳嘉復仇成功。

2020東京奧運新增設空手道項目，總共有男女對打6金、男女型2金，和世界空手道對打男子分為60、67、75、84及84公斤以上，女子50、55、61、68及68公斤以上的分級不同，東奧男、女對打只個分成三個級別，男子為67、75和75公斤以上，女子則是55、61與61公斤以上，加上男女型，每個級別各有10個參賽名額、地主國各有一個保障參賽名額，因此本屆東奧空手道共有80名參賽選手。

想要取得東奧空手道參賽資格的方式有三種，第一個是2018年7月到2019年4月為止的資格賽積分排名，選手透過世錦賽等比賽成績排出排名，前四名選手就可拿到奧運門票，不過男子60、67公斤，以及女子50、55公斤兩級別在東奧合併成一個級別，因此在積分計算期間要排進前兩名，才能確保東奧參賽資格，今天空手道世界公開賽摩洛哥站女子55公斤級決賽前，文姿云在東奧資格排名暫居第二，保持這個名次到今年4月結束，就能搭上前進東奧的列車。

第二個方式是2000年5月的全球落選賽，男女對打6個奧運參賽級別的前三名就能進軍東奧，最後一個方法是各級別剩下的3個參賽名額，由各大洲和國際奧會推薦。

(中時電子報)