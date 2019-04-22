日常時髦，一種生活態度、一種輕鬆自在又簡單的優雅理念，滿足毫不費力、隨興搭配盡是風格的強烈需要！TOD'S經典包款Double T水桶包是最佳典範，提把與背帶皆可隨意拆卸、可手提或斜背，完美符合現代女性隨心所欲的使用方式，東西潮人皆愛！

潮人大秀「水桶時尚」！圖為俄羅斯時尚部落客Mary Leest（左起）、倫敦時尚部落客Tamara Kalinic與TOD'S 19春夏Double T水桶包。(圖/TOD'S提供)

TOD'S標誌性的Double T飾釦本季大玩風格變化，不論包款或是鞋履設計，都能見其精湛演出。以這款皮革質感更細膩、線條更流暢的水桶包來說，不僅具備輕巧柔軟、無拘無束、優雅現代的實用特質，時尚色彩吸睛又雋永，當賦予Double T飾釦，瞬間展顯全新的時代風貌。

TOD'S Double T經典水桶包，提把與背帶皆可隨意拆卸、用法多變。(圖/ TOD'S提供)

TOD'S Double T水桶包黃色牛皮（左）與磚紅色牛皮款式。(圖/TOD'S提供)

後背包持續熱門，全新TOD'S Double T後背包同樣將「一包兩用」的概念融入設計，以多重背法俏麗登場。包款兩側附有飾釦，能展開擴大包包空間，搭配可拆卸背帶，符合現今喜愛多用途包款的女性所需。

TOD'S Double T後背包實現多用途理念。黃色與墨藍色牛皮款式。(圖/ TOD'S提供)

TOD'S Double T牛皮後背包，磚橘色（左）與駝色款式。(圖/TOD'S提供)

包款以外，日常鞋履首推夏日必備露趾涼鞋。TOD'S將Double T Logo妝點在涼鞋款式，呼應廓線撞色等細節，簡潔、時髦，順勢烘托夏日美甲造型。

TOD'S T LOGO女士涼鞋。裸粉色（左）與磚橘色款。(圖/TOD'S提供)

撞色T字Logo巧妙裝飾，簡單時髦不言而喻。(圖/TOD'S提供)

TOD'S金屬飾釦涼鞋。太妃橘皮革（左）與豹紋皮革款式。(圖/TOD'S提供)

男士的日常時髦，TOD'S將紳士行頭延續於經典風範，功能、實用、品味兼具，鞋履陣列注入「草編」元素，加上Slip-on後跟，賦予「一鞋兩穿」。鞋面以柔軟牛皮或麂皮設計，後跟經車縫線加強形塑，步調輕盈、舒適。

TOD'S以經典風格演繹春夏裝束，隨心搭配、輕鬆穿出高雅質感。(圖/TOD'S提供)

TOD'S黑色麂皮草編鞋（左）與棕色麂皮草編鞋。(圖/TOD'S提供)

TOD'S撞色廓線麂皮羅緞草編鞋。(圖/TOD'S提供)

時尚「老爹鞋」必不可少！TOD'S以科技布料休閒鞋揉合運動元素，大玩拚色創意，打造男女款式。鞋身展現結構線條，細節可見極具辨識性的「橡膠豆豆」，舒服又輕鬆的穿出高挑、有型！

TOD'S T Logo科技布料女士休閒鞋。(圖/TOD'S提供)

TOD'S撞色拼接男士老爹鞋。(圖/TOD'S提供)

洽詢電話：TOD'S（02）8101-8310

(中時電子報)