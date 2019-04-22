以無差別殺人事件為劇情主軸的台劇「我們與惡的距離」，一播出隨即造成熱烈回響，如今10集全數播放完畢，強大後勁讓觀眾難以抽離。原來，劇中的問題根源都是少了「同理心」，讓人不禁深刻反思，若是「同理心」多一點，世界會不會變得不再一樣？

詮釋寫實逆境 劇中亮點震撼人心

當人處在逆境時，反而能將事情看得更清楚。人權律師王赦(吳慷仁飾)面臨失去孩子、罹患思覺失調症的應思聰(林哲熹飾)拒絕就醫而病情加重、應思悅(曾沛慈飾)看清論及婚嫁的自私男友而退婚、喬安(賈靜雯飾)被惡意調職、大芝(陳妤飾)被暗戀的學長背叛與受害家屬的攻擊等等，每個人都面臨了生命中的逆境，但他們都沒有選擇逃避，而是選擇坦然面對，換來的結局讓人意外，讓人再次明白「原諒別人，就是放過自己」的真理。

大芝(陳妤飾)被受害家屬丟雞蛋抗議/ 圖片來源：CATCHPLAY ON DEMAND線上影音提供

其中，最讓人印象深刻與暖心的劇情，莫過於思聰與大芝的一場對話。大芝因身為殺人犯的妹妹而深感羞愧，思聰引用卓別林的話「人生近看是悲劇，遠看就是喜劇」來安慰她，大芝則調侃自己的人生是部恐怖片，思聰卻開心地表示：「我一定是一部好電影，有好結局那種」，在社會大眾對他們貼上標籤同時，思聰的善良及樂觀形成了強烈對比。劇中提到思覺失調症也能想像成高血壓，定期吃藥及就診做控制，了解病人心理狀態及給予包容關懷，讓弱勢族群們也能夠融入社會並且站得更穩，這世界就多了更多溫暖與愛了！

吳慷仁在劇中有許多精彩演出/ 圖片來源：CATCHPLAY ON DEMAND線上影音提供

另外，吳慷仁與周采詩的對手戲也很精采。人權律師王赦(吳慷仁飾)因不想所接的案件牽連到家人，故不再接下殺人犯案子，卻因此失去了原有熱情與笑容，妻子丁美媚(周采詩飾)對著他溫情喊話：「那個負有正義感、眼神溫柔的老公在哪裡？！」王赦聲嘶力竭地哭喊著說：「他不在了」這場層次堆疊的哭戲，讓觀眾看得揪心，也讓人深感到人權律師在家人安全及弱勢人權這兩者間的拉扯，是多麼痛苦又掙扎的決定，這幕也是令粉絲印象深刻的片段之一。

反省4大面向 點出媒體普遍亂象

在劇中，身為新聞台編輯主管喬安(賈靜雯飾)拋出現今媒體面臨的問題/ 圖片來源：CATCHPLAY ON DEMAND線上影音提供

「我們與惡的距離」針對媒體生態、病患及家屬、加害者家屬、婚姻等4個面向加以探討。劇中因媒體以收視率為導向報導不全等造成家庭破碎、受害者與家屬的二次傷害。新聞主管喬安(賈靜雯飾)吶喊道：「新聞呈現的方式在變，但做新聞的態度該變嗎?」這句喊出了眾人的心聲，倘若媒體也多點同理心，亂象是否就能減少些；再來所探討的，當殺人犯的患者沒有病識感，就算入監後要改善精神狀況也是微乎其微，精神科醫師施名帥(林一駿飾)在劇中說：「就算放出來了，家人若無法照顧，他的問題還是無解。」拯救病患，需要醫師、家屬、社會大眾等各方齊心努力，才能看見曙光。

宋喬安(賈靜雯飾)、劉昭國(溫昇豪飾)首次以被害者家屬身分與加害者家屬面談/ CATCHPLAY ON DEMAND線上影音提供

加害者家屬如何走出陰影，並且好好活下去？在劇中，兩方家屬終於做了雙方面談。賈靜雯詮釋出受害者家屬的心聲，並在劇中坦言內心有兩種聲音，最終選擇了同理心與良善，更將死去兒子說的話「希望就在雲後面，騎(單車)不動就往前看」送給他們。

「婚姻」一直都是很難的課題，但因著彼此包容、支持，最終可以克服困難、看見陽光。就像劇中，吳慷仁說出夫妻間的相處之道「我覺得夫妻之間要坦誠」；又或是賈靜雯對先生真誠的道謝「謝謝你沒有轉身離開」，若是選擇逃避，結局就會不一樣了。

「我們與惡的距離」不只是一部「戲」 而是與觀眾的對話

這部戲大膽地將社會黑暗面攤在陽光下，但唯有揭開爛瘡才有解決問題的可能，雖然劇情殘酷又可怕，但如同林君陽導演說的，當你用一份寬容的心去看它，內心會覺得是溫暖的，劇中人物代表著不同的「善」，他們面臨的逆境震驚又難受，可是最後坦然面對、處理，讓人明白「善」最終能戰勝「惡」。

林哲熹在劇中飾演思覺失調症患者/ CATCHPLAY ON DEMAND線上影音提供

CATCHPLAY ON DEMAND線上影音平台 「與惡」播出2日內免費追全集

「我們與惡的距離」可說是現今最熱的話題，還沒看過的民眾就真的落伍了！其實，電視全數播放完畢也不用怕追不到，因為在CATCHPLAY ON DEMAND線上影音平台也能看唷！

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(中時電子報)