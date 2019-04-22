面對美國近期加強對中國大陸電信巨擘華為公司圍剿，過往一向低調的「華為之父」、創辦人任正非接連接受媒體專訪，出面駁斥公司與北京及解放軍密切關聯的言論；然而，最近一份針對華為所有制的調查報告指出，目前的公開資料無法說明該公司的所有者是誰，並很有可能是中國大陸政府。

根據《美國之音》20日報導，由著名中國法律專家、喬治華盛頓大學法學教授郭丹青（Donald Clarke)和越南富布賴特大學教授鮑爾丁（Christopher Balding）聯合發佈的報告說，在公開的工商登記訊息中心中，華為只有兩個股東：任正非擁有股權約1%，剩餘99%全部為華為投資控股有限公司工會委員會（簡稱工會）持有。

根據金融時報在2014年的一份報導，華為員工約為8萬名，這些人通過「虛擬股份」擁有華為99%的股份。但這篇調查報告說，華為並不是真正的員工股份所有製，原因是華為員工對於工會的決定沒有任何話語權。

該份報告說，華為公司對員工出售「虛擬股權」，這是一種華為單方面認可的員工股權，並非法律上員工具有所有權的股權；雖然虛擬股權讓員工能夠獲得一定比例的分紅，但是沒有所有權、表決權，也不能夠轉讓和出售。在員工離開華為時，股票只能夠由工會回購。由此邏輯，該報告得出結論，即華為並不是真正的員工持股股份所有制。

報告稱，「華為的股東不是該公司員工，而是工會，而這類組織是由共產黨控制的，如果華為99%的股權由工會所有，那麼我們可以說這家公司在某種程度上是一家國有企業」。

而華為先前已駁斥了這篇報告，並說兩位學者「基於不可信賴的消息來源和猜測，在沒有弄清事實的情況下得出了完全不實的結論」。華為表示，工會通過代表委員會來執行股東權力，而工會代表是由有權投票的持股員工選出的，「他們不必對任何國家機構或政黨報告，他們也從未被要求這樣做」，故華為是一家由員工持股所有的股份有限公司。

(中時電子報)