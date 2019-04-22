北部地區邱姓男子與妻子結婚多年，感情融洽，但妻子卻自前年拒絕與他親熱，邱男感覺不對勁，一查發現妻子購買性愛玩具，還有與小王的偷情日記，崩潰提告求償160萬元。

判決書指出，邱姓男子與妻子結婚20多年，育有2名子女，婚後夫妻2人原本感情融洽，但邱妻自2017年拒絕與丈夫親熱，正當邱男感到一臉疑惑之際，在妻子抽屜發現她親手寫的筆記，筆記內詳細記載與「小王」約會花用，邱男更驚見妻子購買性愛玩具取樂，另外邱男在妻子手機發現她與小王相擁及出遊親密照片，頓時綠光罩頂，提告求償160萬元。

邱妻則否認偷吃，辯稱與「小王」只是一般朋友，丈夫所提出的手寫筆記及管帳紀錄並非她所書寫，至於她所買的「性愛玩具」是為了與老公享受情趣所買，與「小王」無關。

法官勘驗邱妻與小王自拍照，2人臉貼臉躺在床上，看似相當親暱，2人還互傳訊息稱「每天半夜溜來找我」、「人家好久沒…人家想」、「我想夢到你喔、要來我夢中喔」，法官認為，「小王」明知邱妻已婚仍與她婚外情，侵害邱男配偶權，審酌後判他賠償5萬元。

(中時電子報)