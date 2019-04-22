根據交通部觀光局資料指出，出國自助行的人數逐年攀升，而出國前的準備工作雖然費心，但熱愛旅遊的你不怕麻煩，根本整理行李成精了！但如果現在有一台手機，可以一機搞定你出國時最重要的上網、翻譯、及電量的問題…瞬間幫你把背包重量減少、血拼空間增加，你相信嗎？到底是什麼「旅遊神機」這麼神氣能在網路上引發熱議？快跟著特派員到松山機場瞧瞧吧！

不怕忘記租借！SUGAR F20原手機出國上網超輕鬆

以下情境你可能也遇過：「哎啊怎麼辦，我明天就要出國了，可是忘了去租WiFi機了啦！」或「開漫遊真的很貴耶！」還是…「哎啊我要換的SIM卡怎麼不見了？」

不怕忘記租借！SUGAR F20原手機出國上網超輕鬆

出國前的準備工具已經夠繁瑣了，只要漏了一件事，很可能就會瞬間消滅出遊的好興致！不過SUGAR F20上市後，一次KO你所有的煩惱，它搭載eSIM技術接通全球電信營運商，讓你原手機就可以免換SIM卡、免申辦漫遊，更不用在出國前還要提早租借WiFi機，出國趴趴造，依據自己的需求選擇流量方案，出國後立刻無縫接軌連結當地網路，立馬報平安、秒拍美照秒打卡，實在是帥氣得不得了！如果流量用完了也不用擔心，動動手指頭、滑滑手機，立馬加值完畢，讓你的旅遊興致non-stop！而且首次開通還直接贈送8天全球免費上網喔！

超強24小時真人翻譯官 無障礙與全世界溝通

SUGAR F20被稱為「旅遊神機」絕非浪得虛名！首先解決了我們出國上網不必再換SIM卡的頭號困擾外，這一次還讓我們把「真人翻譯官」都隨時帶在身邊了！除了必備的翻譯功能能夠支援全世界104種語言外，SUGAR F20還提供42種語言的「雙向即時翻譯」，9種語言的「拍照翻譯」，提供你在國外SHOPPING或吃美食時，都能輕鬆的對話，從此再也不怕語言隔閡，即使到了陌生語言的國家也不怕無法溝通。

SUGAR F20還提供42種語言的「雙向即時翻譯」，9種語言的「拍照翻譯」，即使到了陌生語言的國家也不怕無法溝通。

而「旅遊神機」也把SUGAR手機獨家的「私人翻譯官」放進去了，有時候遇到困難或複雜的情境無法溝通時，私人翻譯官就秒派上用場！全天候24小時的一對一真人翻譯服務真的超貼心，目前有12種通用流行的語言都能提供24小時的服務，而且還獨家贈送前三個月每個月10分鐘的免費體驗。而之前SUGAR品牌代言人Bii也實測了私人翻譯官的功能，一人分飾兩角的測試大成功，這個功能也在網路上搏得網友們一致好評！

超強24小時真人翻譯官 無障礙與全世界溝通

電霸！市面上最大6000電量 追劇12小時也OK

出國旅遊大家最愛拼命拍照、打卡上傳美照炫耀一下也是必須的！這個時候最怕手機沒電了，行動電源好幾顆免不了！不過，神機再度告訴你它有多強，「電霸」可不是叫假的！全台唯一6000mAh大電量，相當於其它手機必須充兩次的電量，支援正反向充電與QC3.0快充真的非常方便，背包裡再也不用讓行動電源佔空間又增加背包的重量…那背包裡多的空間怎麼辦呢？只好再去血拼戰利品塞滿它囉~ SUGAR F20豈止旅遊神機？根本是我們的旅遊好麻吉嘛！而除了旅遊有大電量需求外，追劇也最怕斷電，有了它你可以放心連續追劇12小時non-stop！很有可能你累了沒電了、它還有電喔！

電霸！市面上最大6000電量 追劇12小時也OK

(中時電子報)