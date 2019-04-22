週刊報導原本感情很好的藝人徐瑋吟（鮪魚）與辜莞允（Nono），如今對簿公堂，起因是二人出外景節目同房時，Nono竟然偷拍鮪魚洗澡的照片，還傳給男朋友看，鮪魚剛好手機不見，借用Nono手機時才發現這個晴天霹靂的事實，鮪魚的經紀公司也十分氣憤，已對Nono提出刑事告訴。Nono日前也在個人臉書發表簡短聲明，表示報導皆屬不實，請有心人士勿炒作，否則保留法律追訴權等語。但如果報導屬實，則Nono牽涉的刑事責任為何呢？

●●●法律評析

刑法的妨害秘密罪

刑法第315條之1第2款規定：「有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金：二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。」若未經他人同意，擅自以手機偷拍別人洗澡（非公開活動、身體隱私部位）的畫面，即已成立本罪。

轉傳給男朋友算不算散布？

刑法第315條之2有一條加重規定，如果是基於散布意圖，去犯前述犯罪，刑度的上限會提升至五年以下有期徒刑。如果把偷拍的入浴照轉傳給男朋友分享，算不算散布而需加重刑度？所以散布，即散發分布，係指對「不特定人」或「數人」為交付，因為只傳給男朋友一人，尚不符合不特定人、數人的要件。

本案後續可能結果

妨害秘密罪是告訴乃論的犯罪，所以只要在一審判決前和解，都可以撤回告訴，但就算沒有和解，本罪只要情節非十分重大，也不可能被關，法院判處拘役、六個月以下有期徒刑（得易科罰金）的機率很高，Nono在本事件的金錢損失也不致太多，但對於名譽及工作的影響是很大的，就像李妍憬毆打計程車司機的事件，最後法院判處拘役40日，易科罰金只要4萬元，但李妍憬的工作要約已大不如前。

(中時電子報)