暢遊高雄4天3夜 睽違50年、瓊瑤來了！（影/中天新聞CH52）

陪伴許多女性從少女變熟女的瓊瑤，擔任高雄愛情產業鏈的總顧問，睽違50年沒有來過高雄的瓊瑤，將在4/22-25日 暢遊高雄4天3夜，除了會入住瓊瑤房，還會到佛光山，西子灣，愛河等知名景點；她也將和韓國瑜、李佳芬共享晚餐，還會寫一封「給高雄的情書」，讓高雄再度充滿浪漫氣氛。

高雄市觀光局長潘恒旭先前宣布推出「4月瓊瑤月」，響應高市訂定4月為「瓊瑤小說月」，愛情產業鏈總顧問瓊瑤4月22日將來訪港都4天。他透露，瓊瑤4/22先與韓國瑜、李佳芬餐會，還會安排與韓冰聚一聚，期間住宿都入住瓊瑤套房。

中天新聞報導，瓊瑤預計4/24中午到佛陀紀念館用餐、傍晚到西子灣賞夕陽、晚上搭船遊高雄港；高雄愛情產業鏈最重要的愛河，瓊瑤會在4/25時在愛河畔，發一封給高雄的情書。

高雄多家飯店推出多項主題活動，包括就在愛河畔的高雄國賓飯店推出5間以瓊瑤小說為主題佈置的房間，其中1間就是「在水一方」；漢來美食也搶推「瓊瑤宴」，以小說書名為菜命名，推出「煙雨濛濛六個夢」、「還珠格格在水一方」等8道菜色。喜愛瓊瑤的粉絲們，快來高雄感受「劇本女神」的愛情魅力！

網友也在新聞影片下方留言，「熱切期待阿姨來訪高雄～追星行程來了，真開心！」、「給高雄的情書！浪漫帶點悲嘆」、「好棒的行銷高雄活動喔！」、「我兒子剛從高雄回未，從相片中看到滿滿都是人，真替高雄人高興」、「韓市長，加油，永遠支持你」。

(中時電子報)