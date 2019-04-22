從《人間條件》系列、《當妳轉身之後》、《再會吧！北投》，導演吳念真的舞台劇作品，大都以女性故事為書寫主軸，吳念真表示，他在作品裡書寫女性的婉轉心思以及強韌性格，從中表達對女性的尊敬，「這些都是來自母親的教導。」

吳念真表示，她的母親並不識字，卻有無窮的生活智慧，他至今仍覺得受用無窮，「我是礦坑之子，從小生活很貧窮，有一次在媽媽面前，因為覺得自己實在是太命苦，委屈得哭了，媽媽看了告訴我：你在哭什麼？你要笑給老天爺看，讓老天爺知道祂怎麼整你，你都不會因此而退縮，反而可以笑得很開心，讓老天不知該如何是好，千萬不要對生命的困境認輸。」

吳念真說，台灣女性不只有智慧，同時還有無私奉獻的精神，「就像我媽媽，每當拿起三炷香向神明祈願，永遠都是希望神明保佑先生、小孩的平安健康，從來不為自己求，總想著別人，忘了自己。」

為此，在《人間條件》第一、第二集裡，出現了台灣阿嬤的形象、社會裡的人情義理，在第四集裡出現了姊妹情誼，在《當妳轉身之後》，吳念真書寫了女性未婚教授獨自抗癌之路，在《再會吧！北投》則是出現女性面對大環境困境，因而選擇犧牲自我、成全他人的狀態。

吳念真說，歷史上被歌頌的英雄，大都是男性，「但大家可以仔細看，那個留在原地持家、默默打理好一切的人，大都是女人。」

(中時 )