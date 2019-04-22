《WTO姐妹會》主持人郭彥均、莎莎。（八大）

《WTO姐妹會》班傑、郭彥均岳母、郭彥均、莎莎、徐小可、阿諾。（八大）

郭彥均入主八大綜合台《WTO姐妹會》，與曾經都是《食尚玩家》主持群的莎莎合作主持節目，兩人20日首次進棚錄影，原本獨挑大樑的莎莎心情頓時輕鬆許多，反觀郭彥均卻緊張焦慮，21日記者會時透露：「我連著兩天都睡不著，21日還撐到早上4點才闔眼。」郭彥均說，接到製作單位受邀主持時，內心很雀躍，「她在我心目中算是演藝圈顏值前三名的，只有賈靜雯贏過她」。

開心加入節目主持行列，郭彥均特別帶來飯店的紙拖鞋，送給與他身高相當的莎莎當見面禮，笑稱她要腳踏實地，不要再穿高跟鞋了。沒想到來賓阿諾出狠招，直接搬來墊箱，要郭彥均好好主持，不要費神在身高差距。

另外，郭彥均岳母首次在媒體前曝光，帶著補品到現場替女婿加油打氣。製作單位也精心安排橋段，讓郭彥均入主《WTO姐妹會》前，先體驗來自韓國的迎娶文化，要先帶著乾魷魚面具，猜測哪位是岳母？但濃濃的海鮮腥味散佈整個攝影棚，讓郭彥均差點窒息。

郭彥均說，自從辦完婚禮之後，這次主持節目是他最緊張的一次，因為外景主持人很多，但站在棚內主持不是那麼容易。不僅這兩天睡不著，連製作人跟他對稿時，他竟一時晃神到連中文都聽不懂，整個傻住。他主持這節目嚴重焦慮，甚至是他入行13年來，第一次進棚錄影要背稿還自製手卡。

莎莎開玩笑形容，郭彥均口才好，比他藝術家的弟弟好聊很多。莎莎表示，因為這節目常會聊到親子、夫妻的話題，笑說：「我都聊到祖宗18代了，但都不是我親身的例子。有他加入能聊的內容就更寬了。」

媒體問及弟弟郭彥甫日前直播暴哭一事，郭彥均說弟弟一直都很好，他也有傳訊息給弟弟，告訴他不要想太多，選擇的路走下去就對了。他也要大家放心，弟弟樂觀得很，「我們家人不會有憂鬱症啦。他也說沒事」。郭彥均笑說，弟弟直播暴哭當時他正在出外景，路人看到他還問：「你不是有憂鬱症嗎？」竟被民眾誤認，笑翻大家。至於弟弟畫畫收入如何？他也說：「ok啦！因為他還沒來跟我借錢，應該ok！」

(中時 )