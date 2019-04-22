新北市泰山區21日發生一起命案，1名吳姓父親疑似將2名子女勒斃，警消接獲姊弟的生母報案後趕抵現場，發現兩童已無生命跡象，而父親則失聯，下落不明。檢警勘驗完畢後，於22日凌晨1時許將兩童大體移往板橋殯儀館暫放，等候進一步勘驗，並全力找尋其生父，了解案發原因。

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