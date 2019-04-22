新北泰山兩童疑遭勒斃 父親涉嫌重大下落不明 04:152019/04/22 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 兩童的母親（中）難過到場，陪伴孩子的大體離開現場。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市泰山區21日發生一起命案，1名吳姓父親疑似將2名子女勒斃，警消接獲姊弟的生母報案後趕抵現場，發現兩童已無生命跡象，而父親則失聯，下落不明。檢警勘驗完畢後，於22日凌晨1時許將兩童大體移往板橋殯儀館暫放，等候進一步勘驗，並全力找尋其生父，了解案發原因。 輕生不能解決問題！中時電子報關心您 生命誠可貴，輕生不能解決問題，退一步想，可為生命找到出路！ 輕生防治諮詢安心專線：0800-788995(0800-請幫幫-救救我) 生命線協談專線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #生命 #專線 #父親 #輕生 #問題 也許您會感興趣 推薦閱讀 「回到天父身邊」張信哲慟父喪 04:102019/04/18 蔣三省趕編曲逼蔣榮宗1小時完成 04:102019/04/18 周大觀全球熱愛生命獎章20位得主揭曉 14:062019/04/18 克服傷殘 盧志松與高淑專活出精采人生 17:512019/04/18 阻止輕生 警方：「話術」這樣做就對了 18:562019/04/18 疑生活無目標 彰化女子瓦磘橋跳水 21:362019/04/18 無業男勒斃空姐妻 家暴殺人罪起訴 04:102019/04/19 枋寮鐵道藝術村空屋率達6成 駐村藝術家盼開研討會找出問題點 05:532019/04/20 台灣需要韓國瑜這樣的總統 孫大千說庶民心聲 09:022019/04/20 計程車司機身體不適撞上路旁變電箱 04:422019/04/21 社會熱門新聞 女人讓你碰這3個禁區 代表你有機會了 - 社會 老婆拒愛愛 卻發現她買性愛玩具 - 社會 女大生夜店玩嗨脫了 胴體被12.8萬人看光光 - 社會 太扯! 台中男女眾目睽睽下交疊野戰 網：好嗨喔 - 社會 工作壓力大釀悲劇？狠父疑下藥迷昏後勒死年幼子女 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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